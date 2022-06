Straż Graniczna składa życzenia dzieciom. W odpowiedzi dostała zdjęcie z granicy

W Dniu Dziecka Straż Graniczna zamieściła na Twitterze post z życzeniami. „Wszystkim dzieciom życzymy tylko słonecznych, radosnych dni. Dorastajcie w zdrowiu, szczęśliwe i spełniajcie nawet te ukryte głęboko w Waszych sercach, marzenia!” – napisali pogranicznicy.

W odpowiedzi Grupa Granica, organizacja pomagająca uchodźcom, zamieściła zdjęcie stóp dziewczynki, dziecka uchodźców. Aktywiści napisali, że „Straż Graniczna wygodnie zapomina o dzieciach, które nadal wielokrotnie wywozi do Białorusi, narażając na utratę życia i zdrowia. O dzieciach, które przetrzymuje w ośrodkach zamkniętych”. Zapytali, „czy one nie zasługują na dzień dziecka?”.

Ochojska: Nie przemawia do nich prawo do życia w godności



Do wpisu odniosła się też Janina Ochojska. Europosłanka stwierdziła, że do pograniczników „nie przemawia prawo każdego człowieka do życia w godności i wolności. Bez szemrania wykonują rozkazy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którym brak poszanowania dla godności człowieka, każdego".

Janina Ochojska regularnie krytykuje polskie władze za to, jak traktują uchodźców, którzy znaleźli się przy granicy polsko-białoruskiej w wyniku kryzysu wywołanego przez Aleksandra Łukaszenkę. W maju odniosła się m.in. do znalezienia ciała mężczyzny przy granicy. „To ofiara nieludzkiego traktowania migrantów, którzy uciekają przed opresją w swoich krajach, ale w Polsce nie ma dla nich miejsca. To okrutna polityka Prawa i Sprawiedliwości realizowana przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W homofobicznej Polsce nadal decydujące są kolor skóry i wyznawana religia” – skomentowała Ochojska, oznaczając przedstawicieli MSWiA.

