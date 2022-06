Lej tornada pod Warszawą. Jest nagranie i zdjęcie. IMGW wydało ostrzeżenia

Pogoda od kilku dni przynosi bardzo wysokie wartości na termometrach, a te w Polsce często wiążą się z występowaniem burz. IMGW-PIB wydało we wtorek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i gradobiciami. Aura zaskoczyła jednak zupełnie innym zjawiskiem mieszkańców podwarszawskiego Szczytna i Przyborowic.

Lej kondensacyjny w Szczytnie. Na szczęście skończyło się na strachu

Popołudniowa aura sprawiła niemałą niespodziankę. Na niebie pojawił się bowiem bardzo dobrze ukształtowany lej kondensacyjny, czyli zalążek tornado. Gdyby lej dotknął ziemi, wówczas stałby się tornadem i mógłby spowodować znaczne szkody na swojej drodze. Warto wiedzieć, że zjawisko to powstaje na skutek dużej różnicy ciśnień między powietrzem wewnątrz i na zewnątrz wiru. Z lejami bardzo często związane są również mocne porywy wiatru.

Nagranie leja kondensacyjnego we wtorek po południu na Facebooku udostępnił profil Płońsk w sieci. W opisie materiału dodano, że zjawisko zostało uwiecznione na boisku w Szczytnie.

W mediach społecznościowych pojawiło się również zdjęcie tworzącego się tornada. Fotografia pokazuje lej, który uformował się w Przyborowicach, wsi znajdującej się niespełna 60 km na północny zachód od Warszawy. Niestety nie wiemy, czy zarówno nagranie, jak i zdjęcie przedstawiają to samo zjawisko. Obie lokalizacje dzieli bowiem ponad 130 kilometrów.

Gdzie jest burza? Niebezpieczne zjawiska w kilku regionach

Pogoda we wtorkowy wieczór zaskakuje burzami w kilku regionach kraju. Szczególnie duży układ rozwinął się na zachód od Krakowa. Chwilę przed godziną 20 grzmiało od Raciborza aż do Koniecpola, a burze cały czas przesuwały się w kierunku północnym.

Druga strefa burz rozwijała się na Mazowszu. Grzmiało głównie w rejonie Płońska, choć radary burzowe wskazują, że układ stale się rozwija i przesuwa na północ. W kolejnych godzinach wyładowania mogą pojawić się zatem w kolejnych regionach.

Już we wtorek rano IMGW-PIB wydało ostrzeżenia przed burzami. W większości regionów będą one obowiązywały do godziny 23, jednak w linii od Suwałk, przez Siedlce, aż po Nowy Sącz i Bielsko-Białą grzmieć może aż do godziny 1 w nocy.