„Wielka praca duszpasterska”. Tak abp Jędraszewski tłumaczy polską pomoc dla Ukraińców

Podczas trwających dwudniowych obrad episkopatu w Zakopanem odprawio0no mszę na Wielkiej Krokwi. To tam abp Jędraszewski wygłosił kazanie, podczas którego sformułował zaskakujący wniosek. Jego zdaniem Polacy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy, ponieważ odebrali wcześniej stosowne lekcje od Kościoła katolickiego.

– Do naszej granicy przybyły setki tysięcy Ukraińców, uchodzących przed wojną i polskie rodziny ich przyjęły. Nikt nie pytał, za ile to będzie i jak długo to będzie trwało. Po prostu trzeba było przyjąć. Objawił się w tym budzący zrumienienia całego świata, chrześcijański duch naszego narodu. I to niezależnie od tego, jak daleko czy blisko aktualnego życia Kościoła, są ludzie, którzy okazali wielkość swego serca – mówił duchowny.

Krytykował przy tym kraje Zachodu, które utworzyły obozy przejściowe, wskazujące jego zdaniem na brak otwartości. Mówił o wypieraniu chrześcijaństwa ze szkół i braku miejsca dla Boga w przestrzeni publicznej, co z kolei miałoby przekładać się na brak otwartych domów dla uchodźców. – Ludzie okazali w Polsce wielkość swego serca, przyjmując setki tysięcy Ukraińców. Nie byłoby tego bez wielkiej, trudnej pracy duszpasterskiej – przekonywał.

Terlikowski komentuje słowa Jędraszewskiego

Na słowa duchownego zareagował katolicki publicysta, Tomasz Terlikowski. „Jednym słowem to, co dobre jest zasługą „wielkiej trudnej pracy duszpasterskiej”, a to, co złe to już odpowiedzialność świeckich. To bardzo wygodne podejście. Co złego to nie my, bo my – biskupi – jesteśmy świetni. Nieodpowiedzialni, niewystarczająco dobrzy są tylko świeccy” – komentował na Twitterze.

Czytaj też:

Abp Jędraszewski o „kłamstwie smoleńskim”. Mówił o brzozie i „cudownym zawieszeniu praw fizyki”