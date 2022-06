Dwa skrajnie różne obrazki z Igą Świątek. Ekspert tłumaczy fenomen: Być może musiało się tak stać

Magdalena Frindt, „Wprost”: Śledził pan rozgrywki podczas Rolanda Garrosa?

Łukasz Mika, konsultant ds. psychologii w sporcie: Niestety, nie zawsze mam możliwość, żeby oglądać takie widowiska, ale prowadzę zawodnika, który śledzi zmagania Igi Świątek oraz swojego idola, Rafaela Nadala, i wszystko mi relacjonuje, więc jestem na bieżąco.

Chociaż nie wszystkie, to na pewno ogląda pan mecze Igi Świątek. Co pan, jako osoba, która zajmuje się psychologią sportu, widzi „między wierszami”?

Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, nie ma się do czego przyczepić, ponieważ Iga Świątek jest w światowej czołówce. Na tym etapie zawodnicy są wytrenowani pod każdym możliwym względem na najwyższym poziomie.

Z drugiej strony, wiele osób mówi, że tenis to jedna z trudniejszych dyscyplin jeżeli chodzi o kwestie mentalne. Gdy zawodnicy udźwigną ciężar związany z tą sferą, to później jest im zdecydowanie łatwej osiągać wielkie sukcesy i być w tym powtarzalnym. W przypadku Igi Świątek to działa. A ponieważ, jak wcześniej wspomniałem, wielu zawodników jest wytrenowanych na bardzo wysokim poziomie, to właśnie dyspozycja mentalna odgrywa kluczową rolę w momencie najważniejszego starcia.

Mówi pan, że tenis jest jedną z trudniejszych dyscyplin pod względem mentalnym. Dlaczego tak jest?

Większość tenisistów, z którymi rozmawiam, jest zgodnych co do tego, że to „najbardziej samotna dyscyplina”, jaką można sobie wyobrazić. Zawodnik jest sam, przeciwnik stoi po drugiej stronie siatki. Nie można fizycznie poczuć tej rywalizacji, jak to jest w innych sportach, również indywidualnych.

W biegach zawodnicy są obok siebie, przemieszczają się bark w bark, wyprzedzają. Jest kontakt. A tenisista? Widzi przeciwnika po drugiej stronie siatki. A w głowie ma milion myśli i niezależnie od tego, czy gra piłkę kończącą mecz, czy go rozpoczynającą, musi ten ciężar udźwignąć.