Edward Miszczak dla „Wprost”: „Najbardziej mnie cieszy zadowolona, szczęśliwa gwiazda. Więcej czasu poświęcam im niż własnym dzieciom.”

Tekst ukazał się w 2012 r. w 34. numerze tygodnika „Wprost”

O firmie TVN mówi się, że to niebo, o Edwardzie Miszczaku, od 15 lat dyrektorze programowym i głównym rozgrywającym stacji – bóg, pasterz nawet, który na swoich halach wypasa piękne owieczki: Kingę Rusin, Jolantę Pieńkowską, Magdę Mołek i Kubę Wojewódzkiego. I jeszcze kilka innych osobowości telewizyjnych. Jak Magda Gessler i od niedawna perfekcyjna pani domu Małgorzata Rozenek. Jest pasterzem zaprawdę sprawiedliwym. Posłuszne owieczki hołubi, podkarmia, niegrzecznych się pozbywa. Bez mrugnięcia okiem. Szybko. Zrzuca ze skały i patrzy z góry, czy się roztrzaskują, czy stają na nogi i idą dalej…

No, ale już dość tej opowieści o władczym pasterzu.

– Wojewódzkiego pan zostawił w TVN – zagajam na początek. – Zostawiłem? Nikt nigdy nie stawiał takiej kwestii. Wojewódzki to gigant, to wielka osobowość – mówi ciepłym głosem. Uśmiecha się do mnie. I zmienia temat. Opowiada o chorej nodze. O morfinie, którą bierze na noc, wreszcie na swoim smartfonie pokazuje zdjęcia kończyny przed operacją. Cyk. I następne po przeszczepie skóry. Podwija nogawkę i prezentuje opuchniętą zabandażowaną prawą nogę. – Cierpię. I tak jeszcze z miesiąc. Przychodzę tu, do firmy, na dwie, trzy godziny. Dłużej nie daję rady – wyjaśnia.

Pracownicy lekko ironicznie mówią o nim, że „Edek to człowiek z sercem na dłoni”. I zaraz potem dodają: „Twoim sercem, na jego dłoni”.

Pokrwawionej, bo wyrwał je właśnie z piersi krnąbrnego gwiazdora. Ostatnio dzierży struchlały organ Szymona Majewskiego. Do niedawna ulubieńca. Wielbił go przez lata, świetnie opłacał, nie bał się wpuszczać „na żywo” na wizję, na wszystko pozwalał. No, prawie na wszystko. – Takie są prawa rynku: wszyscy, którzy zawodzą, wylatują – mówi bez ogródek dyrektor.