Festiwal filmów pornograficznych w Warszawie. Przed kinem modlitwy różańcowe

Pierwszy w Polsce festiwal filmów pornograficznych, a właściwie postpornograficznych, trwa od 7 do 12 czerwca. Obok filmów o tematyce pornograficznej, organizatorzy oferują szeroki pakiet warsztatów i prelekcji poświęconych seksualności.

Porno i różaniec

Organizatorzy spodziewali się kontrowersji wokół wydarzenia. Jeszcze przed premierą, w rozmowie z „Wprost” zwracali uwagę, że politycy i organizacje takie jak Ordo Iuris czy Centrum Życia i Rodziny nie powinny ingerować w środowiska, z którymi nie są związane.

Przed startem festiwalu na katolickich i prawicowych profilach w mediach społecznościowych zawrzało z oburzenia, a Centrum Życia i Rodziny postanowiło zorganizować protest sygnowany tytułem „Stop Obscenie! Przebłagalny różaniec przed Kinem Muranów”. Inicjatywę poparło również Radio Maryja. Przed kinem zebrała się spora grupa ludzi, zgromadzenie musiała zabezpieczać policja.

W komentarzach pod postem internauci zwracają uwagę, że taki protest to właściwie reklama dla festiwalu.

Postporno? „Buduje tolerancję”

Na czym polega warszawska impreza? „Post Pxrn Film Festival Warsaw to zaproszenie w podróż do bliższych i dalszych zakamarków ludzkich pragnień, intymności i radości. Naszym głównym celem jest wspólne cieszenie się seksualnością, by bez wstydu i bez pruderii przyjrzeć się różnorodnym językom, którymi jest opowiadana. To właśnie różnorodność jest kluczem: bogactwo narracji, tematów i sposobów prezentacji ma moc nie tylko zrozumienia innych, ale również pomaga nam lepiej zrozumieć samych siebie – zarówno w kontekście fantazji, jak i własnych potrzeb” – podają organizatorzy.

Zwracają również uwagę, że Polska nie jest przyjaznym miejscem dla osób, które są nieheteronormatywne. – Chcemy dać ludziom świadomość, że istnieją języki, które pozwalają walczyć o wolność, godność i prawo do samostanowienia – powiedział jeden z kuratorów festiwalu Rafał Żwirek.

