Napięta sytuacja przy granicy polsko-białoruskiej. Ponad 5530 prób nielegalnego wejścia do Polski

Straż Graniczna przekazała najnowszy raport z granicy polsko-białoruskiej. W środę 8 czerwca na terytorium Polski próbowało się nielegalnie przedostać z Białorusi do Polski 7 osób. Byli to m.in. obywatele Egiptu, Jemenu oraz Syrii. Do incydentów dochodziło na odcinkach ochranianych przez placówki w Białowieży, Nowym Dworze, Czeremsze oraz Mielniku.

Z informacji Straży Granicznej wynika, że od początku 2022 roku ujawniono już 5535 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W samym czerwcu odnotowano 152 takie próby.

Granica polsko-białoruska. Rząd buduje zaporę

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej trwa już od wielu miesięcy. Polskie władze zdecydowały o wybudowaniu zapory na granicy, aby ułatwić mundurowym kontrolowanie sytuacji. – Codziennie granicę polsko-białoruską próbuje nielegalnie przekroczyć od kilku do kilkudziesięciu osób z najróżniejszych krajów na świecie – mówił komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Gen. Andrzej Jakubaszek wyjaśnił, że są to osoby z różnych państw świata, głównie z Zatoki Perskiej, Bliskiego Wschodu i państw afrykańskich. – Są m.in. obywatele Jemenu, Syrii. Mamy coraz więcej Syryjczyków, którzy mają wizy rosyjskie i przybywają z Rosji. Są też osoby z Iraku, Afganistanu czy nawet Wybrzeża Kości Słoniowej i Gambii – wyliczał.

Prace prowadzone są jednocześnie na kilku odcinkach granicy. Kolejne elementy ogrodzenia powstają między innymi na terenie podległym placówkom Straży Granicznej w Kuźnicy, Mielniku, Narewce, Michałowie oraz Białowieży.

