NATO, policja, TK, media publiczne i prywatne. Komu ufają Polacy?

Z sondażu IBRIS dla Onetu wynika, że Polacy najbardziej ufają NATO. Zaufanie wobec Sojuszu zadeklarowało 81,9 proc. badanych (42,8 proc. „zdecydowanie”, a 39,1 proc. „raczej”). To zmiana w porównaniu z 2020 r., kiedy pierwszą pozycję zajmowało polskie wojsko. Obecnie Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej cieszą się zaufaniem 78,8 proc. respondentów (39,2 proc. ufa im „zdecydowanie”, 39,6 proc. „raczej”).

Wzrost zaufania odnotowała Unia Europejska. Dobrze wypowiedziało się o niej 62,1 proc. ankietowanych., z czego zdecydowanie ufa jej 24,9 proc., a „raczej” 37,2 proc.

Zaufanie do instytucji w Polsce. Policja ze wzrostem, media ze spadkiem

Poza podium znalazła się policja, ale formacja odnotowała spory wzrost zaufania (o 15,6 punktów proc.). 22,9 proc. respondentów ufa mundurowanym „zdecydowanie”, a „raczej” 38,1 proc. W sumie to 61 proc. pozytywnych odpowiedzi. Mniejszym zaufaniem od policji cieszą się media prywatne. Ufa im 52,8 proc. ankietowanych, co oznacza niewielki spadek (2,4 pkt proc). O Senacie pozytywnie wypowiedziało się 44,6 proc. Polaków. Odnotował on spadek zaufania o 8,9 pkt proc. w porównaniu z sondażem z 2020 r.

Mniej niż połowa Polaków (44,4 proc.) darzy zaufaniem Kościół Katolicki, ale zyskał on w rankingu 3,6 pkt proc. w stosunku do 2020 r. Jeszcze mniej respondentów ufa Sejmowi (37,3 proc.) i sądom (38,4 proc.). Rząd cieszy się niemal niezmiennym zaufaniem (33,7 proc. Polaków).

Najmniejszym zaufaniem ankietowani darzą dwie instytucje: media publiczne i Trybunał Konstytucyjny. Tym pierwszym ufa 33,7 proc. Polaków (niewielki spadek zaufania, o 2,3 pkt proc., w porównaniu z poprzednim sondażem). Na samym końcu w rankingu znalazł się Trybunał Konstytucyjny. Instytucji kierowanej przez Julię Przyłębską ufa mniej niż 1/3 respondentów. (29,2 proc. uczestników sondażu). Nieufność do Trybunału Konstytucyjnego wyraziło 51,6 proc. osób.

