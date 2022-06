Nowa obietnica Tuska. Terlikowski dla „Wprost”: Dowód utraty słuchu społecznego?

– Jeśli PO wygra wybory, to do 12. tygodnia ciąży aborcja będzie legalna – zapowiedział w ostatnich dniach Donald Tusk. – Ma to być decyzja kobiety w porozumieniu z lekarzem, a nie decyzją księdza, prokuratora i działacza PiS-u. Na sto procent to zagwarantujemy – uzupełnił.

I choć można powiedzieć, że taka deklaracja w ustach polityka PO od mniej dwóch lat nie zaskakuje (bo to wtedy Platforma odeszła od obrony kompromisu aborcyjnego), to już w ustach Tuska zaskakiwać może. Dlaczego? Bo jak dotąd unikał on ostrych światopoglądowych deklaracji, próbując lawirować między różnymi skrzydłami własnej partii, a przede wszystkim własnych wyborców.