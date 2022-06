850 tys. zł dla organizacji Bąkiewicza. Jednym z celów pomoc uchodźcom z Ukrainy

Jak donosi portal tvn24.pl, dotacja została przyznana w ramach programu, którego organizatorem jest Fundusz Patriotyczny.

Czym jest Fundusz Patriotyczny?

To państwowa instytucja, która ma zadanie realizowanie polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej.

Pełną listę podmiotów, których wnioski o wsparcie zostały zaakceptowane, można znaleźć na stronie internetowej funduszu. Organizacje Roberta Bąkiewicza otrzymają pieniądze na następujące cele.

Pomoc uchodźcom i remont siedziby

Straż Narodowa, na której konto zostanie przelane 450 tys. zł, przeznaczy je na niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz remont swojej siedziby która znajduje się na osiedlu Soplicowo w Otwocku.

„Środowiska lewicowe zupełnie nie rozumieją narodowców”

Jak podkreśla tvn24.pl, na terenie posesji przebywa kilkadziesiąt osób, które uciekły przez rosyjską agresją. Sam Bąkiewicz mówił na początku kwietnia, że ponadto jego organizacja pomagała uchodźcom na granicy i prowadzi zbiórki.

– Staramy się pomagać na tyle, na ile możemy. Ciekawe jest też to, że środowiska lewicowe zupełnie nie rozumieją narodowców, dlatego, że jeśli nie zgadzamy się na masową migrację czy ideały multikulturalizmu, to one odbierają to tak, że nie szanujemy innych ludzi. Jest wręcz przeciwnie. Zawsze chcemy pomagać ludziom, ale tym, którzy potrzebują wsparcia – tłumaczył Bąkiewicz, cytowany za „Rzeczpospolitą”.

Natomiast na konto Stowarzyszenia Marsz Niepodległości trafi 400 tys. zł, które zostaną spożytkowane na – jak wynika z dokumentów – „rozwój, bezpieczeństwo i możliwości organizacyjne Stowarzyszenia Marsz Niepodległości”.

Narodowcy otrzymali miliony zł dotacji

To kolejne publiczne wsparcie publiczne, które otrzymały organizacje narodowców. Wspomniana wcześniej nieruchomość w Otwocku została zakupiona pod koniec ubiegłego roku za 1,8 mln zł, z czego 1,5 mln zł pochodziło z Funduszu Patriotycznego.

Natomiast w tym roku – jak wynika z ustaleń tvn24.pl – powiązane ze sobą organizacje: Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Stowarzyszenie Straż Narodowa i Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości otrzymały ok. 3,9 mln zł. Środki zostały przekazane z Funduszu Patriotycznego, z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

