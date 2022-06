„Niedyskrecje do słuchania”: Oto powód, przez który PiS może przegrać. Chyba że „Mrówa” coś wskóra

Czy ceny węgla przesądzą o sukcesie lub porażce Zjednoczonej Prawicy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych? Czy z opresji wybawi rządzących Michał "Mrówa" Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Co jest dzisiaj najlepszą bronią obozu rządzącego? Co ucieszyło Marcina Kierwińskiego, sekretarza generalnego PO? O tym i innych sprawach opowiadamy w najnowszym podcaście "Niedyskrecje do słuchania".

Węgiel polityczny czyli jak ogrzać wyborców zimą, żeby jesienią poszli do urn

Węgiel okazał się być najbardziej gorącym tematem tego lata, bo cena za tonę sięgnęła już 3000 zł. To dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Drożyzna jest po części efektem inflacji, a po części embarga na rosyjski surowiec, które Polska nałożyła w ramach sankcji na Rosję za rozpętanie wojny na Ukrainie. Nie chcemy sprowadzać węgla z Rosji, żeby nie finansować jej działań wojennych. W związku z tym na rynku węgla jest mniej, a przecież popyt się nie zmienił, a nawet wzrósł, bo ludzie nerwowo zaczynają robić zapasy, obawiając się, że ceny będą nadal szły w górę. Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk mówił publicznie, że tak wysoka cena jest nie do przyjęcia.