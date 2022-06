Skandaliczne słowa Ziemkiewicza. „Zrozumiem, że ktoś głodzi psa...”

Kontrowersyjna moda zdobywa coraz większą popularność w Chinach i Stanach Zjednoczonych. Tzw. creative grooming to stylizacja psów, aby upodobnić je do innych zwierząt. Właściciele farbują sierść swoich psów tak, aby przypominały cętki lamparta czy paski tygrysa. Są też tacy, którzy malują futerka swoich psów na kolory tęczy. Ci mniej „odważni” stawiają na kolorowe ogony czy łapki.

Chociaż groomerzy zapewniają, że tego typu usługi są całkowicie bezpieczne dla zwierząt, weterynarze ostrzegają przed poddawaniem psów podobnym zabiegom. Podkreślają, że czworonogi nie są przedmiotami czy zabawkami, a wizyta u groomera może znacząco zwiększyć poziom stresu.

Ziemkiewicz kontra Piekara

Nowa moda wywołała falę krytycznych komentarzy w mediach społecznościowych. „Psów bym nie zabierała, bo przywiązują się na poziomie biochemicznym i jest to dla nich koniec świata, ale właścicieli bym okładała aż zrozumieją, że to nie torebka czy wazonik” – napisała jedna z internautek.

Na taką uwagę postanowił zareagować Rafał Ziemkiewicz. „Ja tam ze wsi jestem i uważam, że zwierzę jest po coś: wydoić, włożyć w garnek, żeby myszy łowiło albo pilnowało obejścia. Zrozumiem, że kto głodzi psa, żeby mu się lepiej złościł na obcych – to ma sens. Ale za znęcanie się tak bez żadnego praktycznego powodu też bym w mordę bił” – stwierdził prawicowy publicysta.

Dziennikarzowi odpowiedział Jacek Piekara. „Głodzenie psa można zrozumieć? Zróbmy tak: zamknę cię w klatce, będę głodził i zmuszę do pisania książki na miesiąc. Jak przyniosą mi za mały zysk albo nie zdążysz, to dostaniesz lanie. Po pół roku takiego życia Twój stopień empatii w stosunku do zwierząt znacznie wzrośnie” – odparł pisarz fantasy.

Rafał Ziemkiewicz zapewnił, że „miał na myśli to, że można zrozumieć takie zachowanie, ale nie je pochwalić”.

