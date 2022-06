„Fakty” TVN przypomniały kompromitujące słowa Magdaleny Ogórek. „Za to płacą podatnicy”

W głównym wydaniu „Faktów” TVN 9 czerwca poruszono kwestię wizyty Jarosława Kaczyńskiego w Sochaczewie (woj. mazowieckie). Prezes PiS na spotkaniu z mieszkańcami i samorządowcami zwrócił uwagę na sprawę reparacji Niemiec w kontekście II wojny światowej. Kaczyński dywagował również, czy nasz zachodni sąsiad chce się zbroić przeciwko Rosji, czy Polsce.

TVP podsyca antyniemieckie nastroje. „Fakty” TVN podają przykłady

W materialne „Faktów” przypomniano działania TVP. Zaznaczono, że telewizja rządowa często prezentowała Donalda Tuska, który wypowiadał słowa „fur Deutschland” (Dla Niemiec – red.). Dalej dziennikarze TVN zaprezentowali fragment wywiadu Magdaleny Ogórek z wicemarszałkiem Senatu z ramienia PiS Markiem Pękiem o cenach benzyny.

Pracowniczka TVP mówiła w programie „Planie Dnia” o przyjeżdżających do Polski autami Ukraińcach, którzy tankują na polskich stacjach benzynowych. – Gdyby u nas benzyna była po sześć złotych, Orlen to podkreśla, tankowaliby u nas Niemcy, Czesi, paliwo skończyłoby się w tydzień. Trzeba jakoś trzymać ceny – mówiła Ogórek.

Kuriozalna wypowiedź Magdaleny Ogórek o cenach paliwa. Za to płacą podatnicy

– Za to płacą podatnicy, nieoglądający też – podkreślił autor materiału Jakub Sobieniowski. Dodał, że takich argumentów nie prezentuje nawet Prawo i Sprawiedliwość. W dalszej części skupiono się na postawie PiS. Partia Kaczyńskiego kolejny już raz wraca do kwestii reparacji. Lider Zjednoczonej Prawicy wspominał o tym 18 lat temu i co jakiś czas ponownie przypomina o tym wątku.

