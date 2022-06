Tajemnica sukcesu Świątek, aresztowane kamizelki dla Ukraińców, 50 najlepiej zarabiających firm. Nowy „Wprost”

Większość tenisistów, z którymi rozmawiam, jest zgodnych co do tego, że to „najbardziej samotna dyscyplina”, jaką można sobie wyobrazić. Zawodnik jest sam, przeciwnik stoi po drugiej stronie siatki. Nie można fizycznie poczuć tej rywalizacji, jak to jest w innych sportach, również indywidualnych.

W biegach zawodnicy są obok siebie, przemieszczają się bark w bark, wyprzedzają. Jest kontakt. A tenisista? Widzi przeciwnika po drugiej stronie siatki. A w głowie ma milion myśli i niezależnie od tego, czy gra piłkę kończącą mecz, czy go rozpoczynającą, musi ten ciężar udźwignąć. – mówi w rozmowie z Magdaleną Frindt Łukasz Mika, konsultant ds. psychologii w sporcie.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”?

„Młodzi Polacy skręcają w lewo”. – Określają własne poglądy jako dużo bardziej lewicowe niż poglądy swoich rodziców. Mamy prawicową władzę, więc kontestacja jest wyrażana w formach bliskich lewicy – wyjaśnia w rozmowie z Aleksandrą Gieracką dr Bartosz Machalica z Centrum im. Daszyńskiego.

„W czerwcu kolejne podwyżki cen żywności”. – Wszystko zależy od sytuacji na rynku globalnym, wpływu wojny na plony, polityki monetarnej i społecznej państwa – mówi Agnieszce Szczepańskiej dyrektor PFPŻ Andrzej Gantner.

„Bliski koniec unijnej jednomyślności”. – Francuskie i niemieckie elity chcą po prostu porozumienia z Rosją, nawet kosztem oddania wpływów w Europie Środowo-Wschodniej – twierdzi europoseł Patryk Jaki. Rozmowa Dariusza Grzędzińskiego.

„Unia widzi znaczenie Polski”. – Zachód dąży do tego, żeby pokazać, iż w Polsce i na Węgrzech są problemy, ale mają one różny charakter i różną skalę – mówi Elizie Olczyk Paweł Kowal.

„Człowiek bez tożsamości”. Adel jest Palestyńczykiem, który nie może w Polsce udowodnić, że jest sobą. Dlatego umieszczono go w strzeżonym ośrodku. – Nie zrobiłem niczego złego – mówi. Reportaż Piotra Barejki.

„Tak zmieniają się polskie rodziny”. O tym, jak zmieniają się polskie rodziny i czy większość z nich można wciąż nazywać „tradycyjnymi”, opowiada Paulinie Sosze-Jakubowskiej prof. Małgorzata Sikorska, socjolożka z UW.

„Stateczna zołza” – Chciałabym usłyszeć, jak papież podnosi na duchu naród ukraiński, jak mówi o jego niezbywalnym prawie do wolności, jak zło nazywa złem – mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Małgorzata Kożuchowska.

„Polskie gepardy”. Przedstawiamy ranking 50 najszybciej rozwijających się firm.

„Aresztowane kamizelki z Polski”. 77 kamizelek kuloodpornych od Fundacji Otwarty Dialog nie trafiło na front. Cenne wyposażenie zostało ukradzione, a potem utknęło we Lwowie jako dowód w sprawie – pisze Karolina Baca-Pogorzelska.

„Putin chce reaktywować Związek Radziecki”. Kreml planuje uznać okupowane tereny za posłuszną Moskwie Ukrainę, która wraz z Białorusią i Rosją mogłaby przywrócić do życia ZSRR – pisze Jakub Mielnik.

„Zderzak i piorunochron w jednym”. Nowa premier Francji ma opinię polityka od reform niemożliwych. Czy to jednak wystarczy, by utrzymać popularność Emmanuela Macrona przez całą kadencję? Materiał Agatona Kozińskiego.

„Sytuacja Rosji się komplikuje”. Felieton gen. Waldemara Skrzypczaka

„Tarantino opisany”. „Znawca popkultury i geniusz z wypożyczalni kaset” – to najczęściej powtarzane określenie charakteryzujące Quentina Tarantino, reżysera, który stał się gwiazdorem kina. Tekst Leszka Bugajskiego.

„Penetrowanie seksualności rozwija”. Większość Polek i Polaków wie, jak pornografia wygląda. Postpornografia jest próbą ustawienia się w kontrze do niej i zastanowienia, co ona nam przynosi dobrego i złego – pisze Maciej Drzażdżewski.

„Polska prosi kobiety o zaufanie (na które nie zasługuje)”. Felieton Łukasza Orbitowskiego.