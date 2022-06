Grzegorz Mielcarski dla „Wprost”: To chyba nie ten czas, aby Polacy byli chłopcami do bicia

Prawda o naszej drużynie jest taka, że my składamy ją jak samochód w warsztacie: z części, które do siebie jakoś tam pasują, lecz nie są idealne. Mamy świadomość braków takiego „składaka”. Nie można nim jechać zbyt szybko, nie jest zbyt komfortowy, nie wolno nim przyśpieszyć, a promień skrętu jest ograniczony. To samo trzeba wiedzieć o naszej drużynie – mówi Grzegorz Mielcarski, ekspert Canal+, były reprezentant Polski.