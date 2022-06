Kolejne incydenty na granicy polsko-białoruskiej. SG opublikowała raport i nagranie

W sobotę 11 czerwca na terytorium Polski z Białorusi nielegalnie próbowało przedostać się 14 osób, w tym obywatele Mali, Indii i Jemenu. Zdarzenia te miały miejsce na odcinkach patrolowanych przez Placówki SG Narewka, Lipsk, Dubicze Cerkiewne oraz Mielnik. Za pomocnictwo zatrzymano dwie osoby, które miały wywieźć, „jak najdalej od granicy”, czterech obywateli Egiptu – podają mundurowi.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Jak postępuje budowa zapory?

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej trwa już od wielu miesięcy. Polskie władze zdecydowały o wybudowaniu zapory na granicy, aby ułatwić mundurowym kontrolowanie sytuacji. Prace prowadzone są jednocześnie na kilku odcinkach granicy.

– Codziennie Straż Graniczna informuje o próbach nielegalnego przekraczania granicy, ale jest ich coraz mniej. To liczby nieporównywalne z tym, co działo się jesienią ubiegłego roku, ale dzieje się tak też dlatego, że kończymy budowę zapory na granicy z Białorusią – wskazał pod koniec maja Maciej Wąsik na antenie Polskiego Radia 24. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział również, że wszystko wskazuje na to, że zapora na granicy polsko-białoruskiej będzie gotowa do końca czerwca.

W niedzielę 12 czerwca Straż Graniczna poinformowała, że zostały odebrane pierwsze ukończone odcinki bariery na granicy polsko-białoruskiej. „Trwają odbiory pozostałych. Przęsła ustawione są już na długości 140 km. W najbliższych dniach rozpocznie się instalacja bariery elektronicznej” – czytamy we wpisie mundurowych.

