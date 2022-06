„Niedyskrecje parlamentarne”: Kurski wraca do polityki, znalazł następcę? Lewica dogadała się z PiS?

Na polsko-ukraińskie konsultacje do Kijowa pojechało trzy czwarte rządu. Jak udało się ustalić „Wprost” lista ministrów, którzy mieli jechać na Ukrainę była dłuższa niż lista tych, którzy ostatecznie wzięli udział w konsultacja. Według naszych informacji, do Kijowa miał pojechać minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

– Ziobro był na liście i na chwilę przed zrezygnował – mówi nam osoba z kręgów zbliżonych do rządu. Wychodzi na to, że minister sprawiedliwości bał się jechać do Kijowa.

Jacek Kurski, zdaniem naszych informatorów, chce kandydować do Sejmu. – Chce wrócić do polityki, do władzy. Widać, że prezesura TVP już go nuży – mówi nasz informator. Pytany, kto miałby zastąpić go w fotelu prezesa telewizji mówi: – Kogoś pewnie już przygotowuje na to stanowisko.