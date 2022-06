„Nie zasłużyłam na takie potraktowanie”. Naczelniczka poczty z Pacanowa wróciła do pracy

Przypomnijmy: 3 czerwca, były już minister ds. samorządów Michał Cieślak złożył donos na Agnieszkę Głazek, naczelniczkę placówki pocztowej w Pacanowie w województwie świętokrzyskim.

"Może zachowałem się impulsywnie, dzisiaj to przyznaję"

Interweniował u jej przełożonego, gdyż podczas odbioru korespondencji kobieta skarżyła się wysokie ceny żywności, paliwa i rat kredytów. Twierdził, że używała przy tym wulgarnego słownictwa. W efekcie, kobieta miała zostać dyscyplinarnie zwolniona.

Gdy sprawa została opisana przez media w całym kraju, na ministra spadła fala krytyki, w tym ze strony członków rządu. – Z tego powodu jest mi przykro. Może zachowałem się impulsywnie, dzisiaj to przyznaję – tłumaczył się Cieślak.

Minister podał się do dymisji

Te tłumaczenia na niewiele się zdały. Podczas spotkania z wyborcami 8 czerwca w Sochaczewie, prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że minister poniesie konsekwencje.

- My zasadniczo różnimy się od naszych politycznych przeciwników. Oni by pewnie uważali, że wszystko jest w porządku. Bo dla nich nawet ludzie, którzy mają rozprawę sądową, są w porządku (...) Ale my jesteśmy inni. I dlatego ja mówię już teraz publicznie, że oczekuję od pana ministra, ze się poda do dymisji. Jak się nie poda, będzie odwołany –mówił Kaczyński.

Odwoływać nie było trzeba. Już kilka godzin później Cieślak poinformował opinię publiczną, że podał się do dymisji. W oświadczeniu na Twitterze napisał, że „odpowiedzialność za przyszłość naszego obozu politycznego często wymaga podejmowania trudnych decyzji”.

twitter

„Przebywa na zaplanowanym przez siebie urlopie”

Do sprawy odniosła się również Poczta Polska, która zdementowała informację o planowanym zwolnieniu dyscyplinarnym naczelniczku placówki w Pacanowie. Podkreślono, że nie stwierdzono żadnych przesłanek, które mogą stanowić podstawę do wyciągnięcia wobec niej konsekwencji służbowych.

„Nie jest prawdą, że pani naczelnik została zwolniona. Przebywa na wcześniej zaplanowanym przez siebie urlopie. Pozostaje pracownikiem Spółki na niezmienionym stanowisku. Dbamy o wysokie standardy obsługi Klienta, dlatego wyjaśniamy wszelkie okoliczności przywołanej sytuacji” – napisał na Twitterze Daniel Witkowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Naczelniczka wróciła z urlopu zgodnie z planem

W poniedziałek, Agnieszka Głazek zgodnie z planem wróciła z urlopu na swoje dotychczasowe stanowisko pracy. Dziennikarzowi TVN24 udało się z nią porozmawiać tuż przed rozpoczęciem pracy.

- Jestem szczęśliwa i oby z nadzieją na lepsze jutro. Cieszę się, że już jest to za mną, że nic mi nie będzie groziło, że nie będzie żadnych szykan pod tym względem ani nagonki. Obawiałam się, że współpraca między mną a dyrektorem, pracownikami czy innymi naczelnikami będzie jakoś inaczej przebiegała, ale jestem pełna nadziei, że ten incydent do tego nie doprowadzi – skomentowała Głazek.

„Było mi bardzo przykro”

Przyznała, że była wzburzona podczas rozmowy z byłym ministrem i dała się ponieść emocjom, ale zaprzeczyła, by używała wulgarnego języka.

- Nie zasłużyłam na takie potraktowanie. Było mi bardzo przykro (...) Pan dyrektor powiedział mi, że będę dyscyplinarnie zwolniona, bo wpłynęła na mnie skarga ministerialna, bo rozmawiałam na tematy polityczne z panem Cieślakiem. Zarzucił mi, że używałam wulgaryzmów, co nie było prawdą – uzupełniła naczelniczka.

