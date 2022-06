Dwa oblicza Kościoła – PR i mentalność. Terlikowski o skandalu u zakonnic w Jordanowie

Zarzuty wobec prowadzących DPS w Jordanowie sióstr prezentek muszą zostać wyjaśnione. A konsekwencje wobec winnych muszą być wyciągnięte. Co do tego nie ma i nie może być wątpliwości. Jednak ta sprawa, zostawiając na boku jej meritum, ujawnia jak w soczewce to, jak Kościół chciałby być w Polsce postrzegany i to, jaki jest naprawdę.

Ostatnio niemal nie zdarzało się, żeby widać to było aż tak dobrze. Z jednej bowiem strony mamy ostrożne, dobrze przygotowane i poprawne oświadczenie do mediów, podpisane przez matkę Annę Telus, a z drugiej skandaliczną, zadufaną i oskarżającą media wypowiedź dla Onetu, której udzieliła matka Anna Telus. Te wypowiedzi nie mają ze sobą nic wspólnego, poza tym, że należą do tej samej osoby.

