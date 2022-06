Nowa inicjatywa. Jarosław Kaczyński zapowiedział ustawę o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej

Jarosław Kaczyński ogłosił na konferencji prasowej, że projekt ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej jest efektem prac rządowego komitetu ds. bezpieczeństwa. – Ustawa ma wprowadzić różnego rodzaju rozwiązania, które umożliwią efektywne zapewnienie bezpieczeństwa ludności w różnych sytuacjach, które mogą się zdarzyć i się zdarzają. (...) Musimy być zdolni do tego, żeby szybko, sprawnie niwelować różnego rodzaju przeszkody – oświadczył Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej. Jak wskazał, przygotowując projekt, wzięto pod uwagę „wyzwania charakterystyczne dla obecnego, bardzo trudnego czasu”. - Chodzi o to wszystko, co dzieje się tuż koło granic Polski — w Ukrainie, co wcześniej już działo się na polskiej granicy z Białorusią - powiedział.

Wicepremier podkreślił, że „zawsze na pierwszym miejscu trzeba stawiać reguły praworządności i ustroju demokratycznego, ale muszą one być stosowane też w ten sposób, żeby niebezpieczeństwa, które w gruncie rzeczy godzą w ten ustrój i interesy obywateli, mogły być odpowiednio identyfikowane i żeby można było im przeciwdziałać”. Kaczyński zapowiedział też, że „za jakiś czas pojawi się druga ustawa, trudniejsza z legislacyjnego punktu widzenia, odnosząca się do konieczności naprawy rożnych błędnych i bardzo często szkodliwych dla obywateli decyzji administracyjnych”.

Projekt ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. Co zawiera?

Szef MSWiA Mariusz Kamiński zaznaczył, że ta ustawa jest „bardzo ważnym uzupełnieniem” uchwalonej już ustawy o obronie ojczyzny, ale koncentruje się na „zarządzaniu kryzysowym, z sytuacją ludności cywilnej w przypadkach ekstremalnych”. Jak podkreślał, przy jej przygotowaniu wzięto pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, m.in. pandemię, kryzys związany z napływem uchodźców, czy niespodziewane zdarzenia atmosferyczne, jak powodzie, czy pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. – Tworzymy nowe procedury, nowe instrumenty, żeby to było efektywne, szybkie działanie, które szybko przyniesie ochronę i pomoc ofiarom nadzwyczajnych sytuacji– oświadczył. – Są sytuacje, w których natychmiast trzeba uruchomić cały potencjał państwa – zaznaczył.

Fundusz Ochrony Ludności i program „Karetka w każdej gminie”

Ustawa przewiduje m.in. likwidację obowiązku tworzenia Planów Zarządzania Kryzysowego od poziomu krajowego do gminnego, wzmocnienie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego i utworzenie rządowego Funduszu Ochrony Ludności. – Fundusze będą wykorzystywane w dwojaki sposób: błyskawiczne niesienie pomocy. Podnosimy wysokość zapomóg z 6 tys. do 10 tys. i podnosimy wsparcie na odbudowę domów z 200 do 300 tys. To co jest ważne, to inwestowanie w infrastrukturę bezpieczeństwa. Nasz nowy program to „Karetka w każdej gminie”. Chcemy stworzyć cały korpus ratowników medycznych, zakorzenionych w każdej gminie – ogłosił Kamiński. Szef MSWiA zapowiedział też wprowadzenie, na mocy tej ustawy, obowiązkowych kursów pierwszej pomocy dla uczniów szkół średnich. Z funduszu mają być również finansowane centra ratownictwa medycznego i obsługa numeru alarmowego 112.

Wąsik: System obrony cywilnej w „godzinie W”

Maciej Wąsik zaznaczył, że ustawa ta ma uprościć procedury biurokratyczne. – System ochrony ludności w „godzinie W” staje się systemem obrony cywilnej – ogłosił Wąsik. Jak dodał, zagadnienia, które będzie regulować nowa ustawa, do tej pory były ujęte w czterech dokumentach.

