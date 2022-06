Ziobro zaproponował Morawieckiemu zakład. Stawką butelka śliwowicy. „Jestem gotów wspólnie wypić za błędy”

Od polityków Solidarnej Polski słychać coraz więcej krytycznych głosów na temat polskiego KPO i relacji z Brukselą. – Fałszywą jest informacja, że te rozwiązania, które pojawiły się w KPO, które budzą dyskusje, czyli pełne oskładkowanie umów, zmiana regulaminu Sejmu, wprowadzenie podatku od emisji pojazdów spalinowych, również zmiany w sądownictwie – były konsultowane i akceptowane przez rząd – mówił w trakcie spotkania z mediami Sebastian Kaleta. W podobnym tonie wypowiadał się także Zbigniew Ziobro.

Morawiecki odpowiada na zarzuty Ziobry

Odpowiadając na zarzuty Mateusz Morawiecki stwierdził, że wszystkie wskaźniki, cele i kamienie milowe, zostały przyjęte 30 kwietnia 2021 roku przez całą Radę Ministrów. – Wszyscy, którzy wtedy zapoznali się z dokumentem, doskonale wiedzą, co w nim jest – zaznaczył szef rządu.

Co z podatkami dla samochodów z silnikiem diesla?

Na ripostę ministra sprawiedliwości nie trzeba było długo czekać. Polityk podczas konferencji prasowej przedstawił przyjęty przez rząd w kwietniu 2021 roku dokument ws. KPO oraz drugi, w którym pokazano kamienie milowe zatwierdzone przez KE. – Te dokumenty, nawet na pierwszy rzut oka różnią się między sobą, ale jeżeli wejdziemy w głębie tej materii, to różnice każdy może dostrzec – zapewniał Zbigniew Ziobro.

Dodał, że w dokumencie zawierającym Krajowy Plan Odbudowy, przyjętym przez rząd w kwietniu 2021 r. nie było mowy o nałożeniu podatków na posiadaczy samochodów z silnikiem diesla i silnikiem benzynowym. – Ma to doprowadzić do wyeliminowania tych samochodów z użytkowania i skłonienia Polaków, by przesiedli się do drogich samochodów elektrycznych – wskazał minister.

Ziobro proponuje Morawieckiemu zakład

Przy okazji lider Solidarnej Polski postanowił zaproponować Mateuszowi Morawieckiemu nietypowy zakład. – Mam propozycję w konwencji honorowej do premiera, by zechciał przyjąć zakład. Jego stawką będzie polski dobry alkohol – śliwowica łącka – powiedział Zbigniew Ziobro.

– Jeśli okaże się, że rzeczywiście premier wskaże miejsce, w którym rząd zgodził się na opodatkowanie samochodów z silnikiem diesla czy silnikiem benzynowym jeżdżących w Polsce, to jestem gotów tą oryginalną śliwowicę postawić i przeprosić za błąd, że czegoś nie jestem w stanie dostrzec. Gdyby okazało się, że premier jednak nie ma racji, to jestem gotów wspólnie wypić za błędy, ale tym razem nie swoje i porozmawiać co z tym dalej zrobić – zadeklarował lider Solidarnej Polski.

