Donald Tusk zadebiutował na TikToku. Zakpił z wpadek Kaczyńskiego

Donald Tusk zamieścił film w aplikacji TikTok. „Debata Tusk vs Kaczyński. 15 lat później…” – skomentował krótkie nagranie. W nagraniu znalazła się m.in. słynna wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z exposé z 2006 roku: „nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne”. – Nie, białe jest białe, a czarne jest czarne – odpowiada mu na filmie Tusk. W kolejnym fragmencie prezes PiS mówi o cenach paliwa i myli się, mówiąc, że rząd walczy o to, by paliwo było droższe, a nie tańsze. W filmie znalazło się też przejęzyczenie Jarosława Kaczyńskiego, który mówi: „jeśli poprzecie Platformę Obywatelską, pomożecie sobie, pomożecie Polsce”. – A z tym się zgadzam – mówi na końcu Tusk.

To pierwszy film lidera PO w popularnej wśród młodych użytkowników aplikacji. Najpopularniejszym polskim politykiem używającym tej platformy jest współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń (ma ponad 547,7 tys. obserwujących).

Lider PO: Kaczyński to twardy konkurent

Niedawno w wywiadzie dla Natemat.pl przewodniczący PO był pytany o to, co czuje do Jarosława Kaczyńskiego jako do człowieka.

– Kaczyński jest politykiem. Nie żywię do niego żadnych uczuć – stwierdził Tusk. – Mam wystarczająco dużo bliskich osób, które na mnie liczą, które kocham, z którymi czasem się kłócę, by zagospodarować moje uczucia – dodał.

Były premier podkreślił, że jego relacje z Jarosławem Kaczyńskim są relacjami politycznymi.

– Tu nie chodzi o empatię, wzruszenia, emocje. Kaczyński to twardy konkurent. Uważam go za ciągle niebezpiecznego przeciwnika politycznego. Niebezpiecznego, bo to, co Kaczyński robi z Polską, jest bardzo groźne dla naszego państwa i wszystkich obywateli – wyjaśnił. – Nie mam jednak wobec niego szczególnych emocji. Staram się zbudować siłę, która go odsunie od władzy, więc szczerze mu życzę, by został liderem opozycji – dodał.

