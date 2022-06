Ambasador USA w Polsce wsparł środowiska LGBT. „Prawo do szacunku przysługuje każdemu”

„Tzw. miesiąc dumy to czas, w którym podkreślamy, że prawo do szacunku przysługuje każdemu - bez względu na orientację seksualną i tożsamość płciową” – napisał Mark Brzeziński. Ambasada USA przygotowała specjalny list skierowany do osób LGBT.