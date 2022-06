Pożar w kopalni Rudna. Trwa akcja wycofywania górników

Jak podaje RMF FM, powołując się na informacje uzyskanie w Wyższym Urzędzie Górniczym, do pożaru w kopalni Rudna na Dolnym Śląsku doszło o godz. 4:40 na głębokości około tysiąca metrów.

Na razie nie są znane szczegóły zdarzenia i nie ma informacji o poszkodowanych.

Pod koniec kwietnia w kopalni Rudna miały miejsce dwa silne wstrząsy. Na miejscu pracowała wówczas 15-osobowa załoga. Górników wycofano, a jeden z nich został lekko ranny.

Czarna seria w polskich kopalniach

W ostatnich tygodniach doszło do dwóch tragicznych wypadków w polskich kopalniach. 20 i 21 kwietnia doszło do kilku eksplozji metanuw kopalni Pniówek w Pawłowicach. Wybuchy miały miejsce w rejonie prowadzącej wydobycie ściany N-6 na poziomie 1000 metrów. W chwili katastrofy przebywało tam 42 pracowników.Do wtórnego wybuchu doszło w czasie akcji poszukiwawczej zaginionych pracowników. 22 kwietnia odstąpiono od prowadzenia akcji ratowniczej,mającej na celu wydobycie siedmiu górników, którzy zostali pod ziemią.

Z kolei kilka dni później doszło do wstrząsu w pobliskiej kopalni Zofiówka, również należącej do JSW. Akcja poszukiwawcza zakończyła się po czterech dobach. W wyniku wstrząsu zginęło 10 górników. Trzech z nich to pracownicy firmy zewnętrznej.

