Mieszkańcy dowiedzieli się, na czyich domach CPK zbuduje tory. „Nie damy się wykurzyć za żadne pieniądze”

Gdy w maju odwiedziliśmy mieszkańców, których domy stały na linii planowanej przez CPK superszybkiej kolei, nie było jeszcze wiadomo, który wariant zostanie ogłoszony wariantem inwestorskim. Wiadomo było, że w Starych Budach powstanie węzeł, a tory przetną dom sołtysa Marka Staniaszka i jego sąsiadów. Później tory mogły albo przeciąć osiedle nowych domów w Witkowicach, albo Brzeziny. Ostatecznie wybrano wariant W31, czyli ten, w którym domy mają stracić mieszkańcy nie tylko Brzezin, ale też łódzkich Mileszek i dziesiątek innych miejscowości.

Wśród nich jest Małgorzata, która ma stracić swoją stajnię, u jej sąsiadki tory mają przeciąć dom i pole na pół, dalej linia wiedzie przez dopiero co wykończony dom i wszystkie kolejne aż do stacji, która może powstać w miejscu domu Marzeny i Pawła. Spółka CPK stwierdziła, że ogłoszenie wariantu inwestorskiego to sukces, który nastąpił równo rok po zawarciu umowy na prace przygotowawcze. Chwaliła się „rekordowym tempem”, które „od wielu lat” nie było „notowane przy tak dużych inwestycjach”.

W komunikacie podano też, że „rekomendowany przebieg nowej linii” między Warszawą a Łodzią został „wybrany spośród czterech wariantów”, wcześniej przeprowadzono szereg analiz, w tym „analizę wielokryterialną”. I uwzględniono przy tym „czynniki społeczne i środowiskowe”. „Wybrany wariant (W31) to najkorzystniejszy przebieg nowej linii. Gwarantuje najmniejszą kolizję z zabudową, najkrótsze czasy przejazdu oraz najniższe koszty budowy” – twierdzi CPK.

Mieszkańcy Brzezin chcą walczyć do końca

Po ogłoszeniu takiej decyzji w Brzezinach zawrzało. Małgorzata, która stoi na czele protestujących mieszkańców, zapowiada, że sprawy nie odpuszczą. – Zamierzamy rozkwasić CPK i pana Horałę – stwierdza bojowo. I mówi nam, że o konferencji prasowej Marcina Horały nikt mieszkańców nie poinformował, ale ci dowiedzieli się z mediów społecznościowych. Kto mógł, ten pojechał do Łodzi. Mieszkańcy pojawili się na konferencji z transparentami, a organizatorzy mieli starać się ukryć protestujących.

– Czułam się, jakby mi ktoś serce wyrwał. Miałam ciemno przed oczami, pomyślałam, że to koniec. Odczucia są straszne. Jeszcze jak się słyszy, w jaki sposób jest to mówione, z jakim uśmiechem na twarzy. Człowieka krew zalewa – mówi Małgorzata. – Będziemy walczyć do końca. Niech się nie spodziewają, że będą mieli spokojną kampanię. Będziemy wszędzie, powiemy wszystkim, co oni robią, jak się zachowują – zapowiada.

Mieszkańcy wciąż uważają, że CPK wszystko załatwia za ich plecami, choć w mediach spółka chwali się szeroko zakrojonymi konsultacjami. – My nie chcemy żadnych pieniędzy, my chcemy świętego spokoju. Niech oni stąd po prostu idą, bo to nie jest miejsce na takie inwestycje – stwierdza Małgorzata. – Tutaj nikt się nie da wywłaszczyć. Nie damy się wykurzyć za żadne pieniądze, ja będę walczyć do ostatniej kropli krwi – dodaje.

W Witkowicach ulga, ale optymizmu brak

Wybrany wariant inwestorski omija za to południe Brzezin, gdzie tory miały przeciąć osiedle nowych domów w Witkowicach, dalej kilka bloków mieszkalnych i zabytkowy cmentarz. – Uczucie ulgi jest, bo jednak nie my, ale z drugiej strony mam w głowie to, co wydarzyło się w Konstantynowie. Tam też wybrano wariant inwestorski, ale po silnych protestach inwestor postanowił wrócić do pierwotnego planu. Tutaj może być podobna sytuacja – zauważa Marek, który mieszka w Witkowicach.

– Ten plan nie został przecież zarzucony – zaznacza. – Ale to cały czas obijanie piłeczki na zasadzie, że jak nie my, to oni. A przecież to nie tak powinno być. Powinno się wybrać wariant, na który ludzie się zgodzą – dodaje. I przyznaje, że również w Witkowicach wieści o wyborze wariantu rozchodziły się pocztą pantoflową, a o decyzji mieszkańcy dowiedzieli się z konferencji.

Problem dotyczy jednak nie tylko mieszkańców miejscowości, które leżą między Łodzią a Warszawą, bo CPK łącznie planuje budowę niemal 2 tysięcy kilometrów linii kolejowych, które wyznaczono przez dziesiątki miejscowości i tysiące domów. Dlatego w miniony piątek odbył się ogólnopolski protest przeciwko CPK.

CPK chwali się konsultacjami

Spółka CPK chwali się jednak, że przeprowadziła konsultacje „z samorządowcami i mieszkańcami wszystkich gmin”, przez które przebiegały proponowane warianty. „Spółka CPK zorganizowała w tym celu 25 otwartych spotkań konsultacyjnych oraz dwie tury spotkań z włodarzami 21 gmin. W tym czasie do CPK wpłynęło prawie 19 tys. opinii i uwag, które wzięto pod uwagę w ramach analizy wielokryterialnej” – twierdzi CPK.

W maju rzecznik CPK Konrad Majszyk tłumaczył nam, że spółka wcale nie chce rozbierać domów. - Jest odwrotnie, to znaczy planujemy zminimalizować, jak to tylko to możliwe, potencjalne kolizje z zabudową. Chociaż powiedzmy uczciwie: nie możemy wykluczyć, że będą one miały miejsce – stwierdził. – Wszystkie dotychczasowe konsultacje społeczne to dodatkowy i nieobligatoryjny element procesu inwestycyjnego, który wynika z dobrej woli i chęci zapewnienia transparentności przez inwestora – dodawał.

Informował też, że ostateczne przebiegi linii kolejowych będą znane „po wydaniu decyzji lokalizacyjnych”, a to powinno stać się w 2023 roku. – To nie koniec konsultacji. Mieszkańcy i samorządowcy będą mogli uczestniczyć w konsultacjach i zgłaszać uwagi także na etapie wydawania decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska – zapewniał. – Zaryzykowałbym twierdzenie, że dotychczas żadna budowa w Polsce nie była konsultowana w sposób tak kompleksowy jak inwestycje CPK – oceniał.

A co dalej? „W kolejnym kroku wariant inwestorski, razem z dwoma wariantami alternatywnymi, zostanie przedstawiany przez spółkę CPK we wniosku o tzw. decyzję środowiskową do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ). Jest to etap poprzedzający uzyskanie tzw. decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę, a następne jej realizacji. Harmonogram zakłada, że linia dużych prędkości między Warszawą Zachodnią a Łodzią Fabryczną zostanie uruchomiona równocześnie z Portem Solidarność” – czytamy w komunikacie CPK.

