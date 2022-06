Znów gorąco na linii Morawiecki – Ziobro. „Raczej nie wypiją razem tej śliwowicy”

Z ostatnim, jak do tej pory, aktem przepychanki w sprawie tzw. kamieni milowych mieliśmy do czynienia we wtorek. Żeby zakomunikować swój sprzeciw i wskazać winnego ich akceptacji, minister Zbigniew Ziobro wykorzystał nawet kanały społecznościowe resortu sprawiedliwości.

„Proponuję, by premier Mateusz Morawiecki przyjął zakład o butelkę śliwowicy łąckiej. Niech wskaże, gdzie w dokumencie o KPO, rząd zgodził się na opodatkowanie samochodów diesla i benzynowych w Polsce” – mówił na wtorkowej konferencji Ziobro, a jego słowa przytaczało m.in. oficjalne konto ministerstwa sprawiedliwości na Twitterze.

To kolejna w ostatnich dniach aktywność wymierzona w premiera i, według ustaleń „Wprost”, nie ostatnia.