Tusk ma spotkać się z młodzieżą. Kurator Nowak podjęła interwencję

Chodzi o spotkanie Meet-Up Nowa Generacja, które odbędzie się między 17 a 19 czerwca w Gołkowicach Górnych w Małopolsce. Wydarzenie organizują młodzi posłowie PO. Celem jest m.in. przygotowanie młodzieży sympatyzującej z partią do wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Głównym punktem programu Meet-Up będzie spotkanie z liderem PO Donaldem Tuskiem. Swój wkład w organizację wydarzenia ma także Radosław Sikorski. Na plany PO zareagowała Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak.

Spotkanie młodych z Tuskiem. Kurator grzmi o „lex Czarnek”

„Działalność partii politycznych w placówkach oświatowych niemożliwa? PO daje radę! Nie tylko wchodzi do szkół. Z ośrodka wczasowego w Gołkowicach wyrzuca uczniów i zaprasza na darmowe szkolenia polityczne swoich zwolenników. Będzie Tusk, Sikorski i inni. Bo nie ma lex Czarnek!” – napisała na Twitterze kurator.

Posłanka PO Aleksandra Gajewska powiedziała Interii, że zlecenie kontroli w ośrodku to „nielegalna interwencja pani kurator, która po prostu chciała, by to wydarzenie się nie odbyło”. PO organizuje Meet-Up w Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych. To filia Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie.

Gajewska powiedziała, że dwóch pracowników kuratorium pojawiło się w ośrodku. Relacjonowała, że „naciskali na dyrektora, by odwołał wydarzenie, grozili konsekwencjami, zachowywali się bardzo nerwowo”. Zdaniem posłanki sytuacja prawna jest jasna, tym bardziej, że Centrum Wypoczynku JordaNova prowadzi także działalność komercyjną. Można tam zarezerwować nocleg, ośrodek wynajmuje też pomieszczenia i domki.

Mimo kontroli pracowników kuratorium Platforma Obywatelska nie rezygnuje z organizacji Meet-Upu.

