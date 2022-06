Złe wieści dla Andrzeja Dudy. Coraz więcej Polaków ma złe zdanie o jego prezydenturze

Jak Polacy oceniają prezydenturę Andrzeja Dudy? Z najnowszego badania CBOS wynika, że choć połowa respondentów jest zadowolona z działań polityka, to nie ma on powodów do zadowolenia.

Druga kadencja Andrzeja Dudy trwa od blisko dwóch lat. CBOS postanowił sprawdzić, jak Polacy oceniają sprawowanie urzędu przez polityka. Z najnowszego sondażu wynika, że 52 proc. respondentów pozytywnie ocenia prezydenturę Andrzeja Dudy. Prezydent nie ma jednak powodów do zadowolenia, ponieważ w porównaniu z poprzednim badaniem jest to spadek o 3 punkty procentowe. Jednocześnie negatywne zdanie o działalności prezydenta ma 38 proc. ankietowanych (wzrost o 3 punkty procentowe). 10 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii. Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia" (386) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Jak Polacy oceniają prezydenturę Andrzeja Dudy? To nie jedyny w ostatnich dniach sondaż, w którym sprawdzono, jak Polacy oceniają Andrzeja Dudę. 2 czerwca opublikowano wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu". Respondenci zostali zapytani, jak oceniają prezydenturę Andrzeja Dudy. 38 proc. badanych wybrało odpowiedź „źle". Przeciwnego zdania jest 34 proc. ankietowanych. Aż 25 proc. osób biorących udział w badaniu wskazało na opcję: „ani dobrze, ani źle", a 3 proc. „nie wie", jak odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

