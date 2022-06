Zmiany w strukturze Prawa i Sprawiedliwości. „GW” ujawnia pierwsze nazwiska

20 maja podczas spotkania członków komitetu politycznego PiS Jarosław Kaczyński przedstawił natomiast komitetowi politycznemu wniosek o zmianę struktur partyjnych. – Komitet polityczny przychylił się pozytywnie do tej propozycji i w związku z tym od 15 czerwca zostaną powołani nowi pełnomocnicy okręgowi, którzy swoje urzędowanie rozpoczną z dniem 1 lipca – wyjaśnił Krzysztof Sobolewski.

PiS wyłonił 94 okręgi. Mają one odpowiadać tym, które obowiązują w wyborach do Senatu. – Ich zadaniem będzie przygotowanie nowych struktur do zjazdów okręgowych, gdzie będą wybierane nowe zarządy okręgowe– tłumaczył polityk.

Kto powołuje szefów okręgów PiS?

Ścisłe kierownictwo partii rządzącej zatwierdziło kandydatów na szefów okręgów tzw. pełnomocników. Z informacji „Gazety Wyborczej” wynika, że najważniejsze decyzje podejmują oprócz Jarosława Kaczyńskiego, także wiceprezesi PiS, marszałek i wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, a także Mateusz Morawiecki i pozostali wicepremierzy.

Radosław Fogiel tłumaczył 15 czerwca, że nazwiska szefów regionów zostały już zatwierdzone, jednak partia chce, aby cała procedura przebiegała sprawnie, dlatego we wtorek 21 czerwca odbędzie się posiedzenie komitetu politycznego, który dokona finalnej akceptacji tego składu.

Pierwsze nazwiska szefów okręgów

„Gazeta Wyborcza” uchyliła rąbka tajemnicy w sprawie nazwisk szefów regionów. I tak oto Kielcami i powiatem kieleckim ma pokierować była wojewoda świętokrzyska Agata Wojtyszek. Okręg na północy województwa świętokrzyskiego ma przypaś Krzysztofowi Lipcowi a południe województwa ma przypaść Bartłomiejowi Dorywalskiemu.

Czytaj też:

Znów gorąco na linii Morawiecki – Ziobro. „Raczej nie wypiją razem tej śliwowicy”