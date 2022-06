Nie żyje prezydent Rudy Śląskiej. Grażyna Dziedzic miała 67 lat

„Z wielkim żalem i głębokim smutkiem informujemy, że dziś wieczorem po ciężkiej chorobie zmarła Prezydent Grażyna Dziedzic” – przekazano w oficjalnym serwisie internetowym Rudy Śląskiej. Informację o śmierci Grażyny Dziedzic podał też wiceprezydent miasta. „Ta wiadomość złamała serca wielu osobom. Trudno będzie zabliźnić tę ranę, a także wypełnić pustkę, którą po sobie pozostawiła. Jej odejście to niepowetowana strata dla rodziny, przyjaciół, znajomych, współpracowników oraz całego miasta, na którą nie sposób było się przygotować” – napisał we wpisie na Facebooku Krzysztof Mejer.

Nie żyje prezydent Rudy Śląskiej

Wiceprezydent zaznaczył, że „pani prezydent walczyła do samego końca”. „Do ostatnich chwil snuła plany na przyszłość, myślała o spotkaniach z najbliższymi oraz była zaangażowana w sprawy Rudy Śląskiej. Nie odpuściła sobie nawet w najgorszych chwilach – taki już miała charakter, a przede wszystkim tego nauczyło ją życie, które obarczyło ją bagażem trudnych doświadczeń. Była prawdziwą wojowniczką, a bój z chorobą do ostatnich chwil toczyła z prawdziwą godnością” – czytamy we wpisie.

Żałoba w mieście

Jak przekazał Mejer, na znak żałoby flagi miasta zostaną opuszczone do połowy masztu i będą przewiązane kirem aż do dnia pogrzebu Grażyny Dziedzic. W holu budynku głównego Urzędu Miasta od poniedziałku będzie też wystawiona księga kondolencyjna. Data pogrzebu nie jest jeszcze znana. „O szczegółach poinformuję Państwa po ustaleniach z Rodziną. Bardzo proszę, by Pani Prezydent Grażyna Dziedzic pozostała w Państwa myślach i modlitwach” – zakończył swój wpis Mejer. Kondolencje po śmierci prezydent przekazał też na Twitterze wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

twitter

Kim była Grażyna Dziedzic?

Grażyna Dziedzic była prezydentem Rudy Śląskiej od 2010 r. Nie należała do partii politycznej, a stanowisko zdobyła, kandydując z lokalnego komitetu Porozumienie dla Rudy Śląskiej. Z zawodu była nauczycielką, a w latach w latach 2003–2009 pełniła funkcję dyrektorki ośrodka pomocy społecznej. Pod koniec października ubiegłego roku Dziedzic poinformowała, że choruje na nowotwór.

