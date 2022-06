Tusk „oddał się do dyspozycji PiS”. „Jeżeli chcecie ścigać tych, którzy mówią głośno...”

– To jest dobre miejsce i czas, aby powiedzieć o tym najważniejszym problemie jaki podzielił rząd PiS z Polakami i z Unią Europejską, czyli kwestia praworządności i niezależności wymiaru sprawiedliwości. Nie mam żadnych wątpliwości, że trzeba zrobić wszystko i polski rząd powinien zrobić wszystko, żeby zakończyć ten spór o praworządność – mówił podczas wizyty w Myślenicach Donald Tusk.

Lider PO wspomniał także o kamieniach milowych, które Polska musi zrealizować, aby otrzymać środki z Funduszu Odbudowy. – Niektóre z nich są bardzo trudne. Bardzo bym chciał, żeby rząd opowiedział szczegółowo Polakom na czym polega spór, na czym polegają wyzwania, które są zawarte w tym planie odbudowy, które rząd Morawieckiego przygotował – tłumaczył były szef Rady Europejskiej.

Happening Tuska. „PiS = drożyzna”

Podczas briefingu w Myślenicach Donaldowi Tuskowi towarzyszyła Ewa Wincenciak-Walas, która została ukarana przez sąd za przyklejenie na budynku urzędu miasta kartek z takimi hasłami jak „PiS = inflacja 8 proc”. oraz „PiS = drożyzna”. – Wygłosiła pogląd, który niedawno wygłosiła także pracownica poczty w Pacanowie, za co zagrożono jej wyrzuceniem z pracy. Miejscowy burmistrz, miejscowy Jarosław, pan Jarosław Szlachetka z PiS postanowił ścigać panią Ewę za to, że tego typu informację wywiesiła na drzwiach urzędu. Nie możemy pozwolić na to, żeby w Polsce zwykli obywatele, którzy mówią rzeczy oczywiste, byli ścigani, karani, żeby im kneblować usta – ocenił przewodniczący PO.

Chwilę później Donald Tusk sam przykleił kartkę z hasłem „PiS = drożyzna” na tablicy stojącej przed urzędem miasta w Myślenicach. – Mam taki apel do władzy, do PiS-u. Jeżeli chcecie ścigać tych, którzy mówią głośno, że wasze rządy oznaczają drożyznę, to proszę bardzo, jestem do dyspozycji. Zostawcie może w spokoju zwykłych ludzi i proszę bardzo, możecie zacząć ścigać mnie za te proste i oczywiste słowa, za prawdę. PiS równa się drożyzna – podsumował polityk PO.

