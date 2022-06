Abp Jędraszewski cytował Tuska. „Uroczystość Bożego Ciała nie jest okazją do tego”

„Polskość to nienormalność – takie skojarzenie narzuca mi się z bolesną uporczywością, kiedy tylko dotykam tego niechcianego tematu. Polskość wywołuje u mnie niezmiennie odruch buntu: historia, geografia, pech dziejowy i Bóg wie co jeszcze, wrzuciły na moje barki brzemię, którego nie mam specjalnej ochoty dźwigać, a zrzucić nie potrafię, wypaliły znamię i każą je z dumą obnosić” – stwierdził Donald Tusk w 1987 roku w wywiadzie dla miesięcznika „Znak”.

Słowa obecnego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej były wielokrotnie wykorzystywane m.in. w materiałach TVP krytycznych wobec polityka. Często posługiwali się nimi także działacze Prawa i Sprawiedliwości, aby uderzyć w Donalda Tuska.

Abp Jędraszewski cytował Tuska

Cytatem z polityka PO posłużył się także podczas homilii wygłoszonej przy okazji Bożego Ciała apb Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski ocenił, że stwierdzenie „polskość to nienormalność bardzo boli, tak jak zawsze boli ośmieszanie i szyderstwo z tego, co dla nas jest prawdziwie święte i drogie, i co kochamy całym sercem”.

– Równocześnie doskonale wiemy, że tego rodzaju stwierdzenie stanowi niezmierne niebezpieczny krok, idący w kierunku utraty naszej tożsamości i duchowej wolności. Że jest to rodzaj zdrady wobec tych wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę i oddawali za nią własne życie, i którym dzisiaj zawdzięczamy naszą wolność – tłumaczył duchowny. – Choć w jakiejś mierze móc pokonać wewnętrzne podziały w naszym kraju i żeby móc cieszyć się wewnętrznym pokojem, trzeba najpierw pojednać się z naszą ojczyzną – dodawał.

„Mieszanie wiary z polityką”

Ojciec Paweł Gużyński ocenił w rozmowie z Wirtualną Polską, że „abp Jędraszewski dał nam się poznać już dawno jako ktoś, kto ma skłonności do tego, aby przekraczać swoje kompetencje”. Zdaniem dominikanina „Kościół nie powinien angażować się w politykę”. – Uroczystość Bożego Ciała to nie jest okazja do tego – powiedział. – Mamy dość potrzeb ewangelizacyjnych, katechetycznych, aby marnować taki dzień na wypowiedzi, które ocierają się o świat bieżącej polityki – dodał.

