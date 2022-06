Pierwsza odsłona nowej inicjatywy PO. Kontra Tuska do Campusu Trzaskowskiego?

„Meet Up. Nowa Generacja” to wydarzenie zorganizowane przez Platformę Obywatelską, którego adresatami są młodzi dorośli. Potrwa od soboty do niedzieli w Gołkowicach Górnych w województwie małopolskim.

Jego program będzie składać się ok. 20 paneli dyskusyjnych. Weźmie w nim udział ok. 200 uczestników w wieku 18-35 lat. To pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań, które odbędą się w różnych zakątkach Polski.

Sikorski sprawuje nadzór merytoryczny

Za patrona wydarzenia uznaje się szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który ma wygłosić w sobotę specjalny wykład. Natomiast jak wynika z doniesień Onetu, nadzór merytoryczny nad imprezą sprawuje europoseł Radosław Sikorski.

- Mocno się w to zaangażowaliśmy. Zdiagnozowaliśmy, że są braki u nas w partii, jeżeli chodzi o tego typu ofertę wewnętrznej aktywności. Jesteśmy grupą, która przechodziła podobną drogę co ci, do których kierujemy teraz nasz program. Trzeba się na tym mocno skupić, bo jeżeli na horyzoncie mamy wybory i mamy być głosem młodych, to musimy mieć przedstawicieli, którzy będą w stanie być ich prawdziwymi reprezentantami – tłumaczyła Interii Aleksandra Gajewska, współorganizatorka wydarzenia.

Trzaskowskiego nie będzie na „Campusie Tuska”

Wśród zaproszony gości nie pojawi się jednak Rafał Trzaskowski, który organizuje latem własną imprezę o niemal identycznym profilu – „Campus Polska Przyszłości”. Jej pierwsza odsłona odbyła się w ubiegłym roku i odbiła się szerokim echem.

Zdaniem wielu komentatorów, zorganizowanie osobnych imprez dla młodych przez Trzaskowskiego i Tuska to czytelny znak, świadczący o nabierającej tempa rywalizacji między nimi.

Wszystkie cztery spotkania w ramach cyklu „Meet Up. Nowa Generacja” zostaną sfinansowane z budżetu Platformy Obywatelskiej. Natomiast „Campus Polska Przyszłości” zostanie w całości sfinansowany z zewnętrznych źródeł. Fundusze na ubiegłoroczną edycję zostały przekazane m.in. przez Fundację Konrada Adenauera, powiązaną z niemiecką partią CDU.

