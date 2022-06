Nowy „Wprost”: Kiedy umiera dziecko, jak Tusk osłabia lewicę, blamaż Scholza

– Z całą pewnością wszystkie wypowiedzi, które zaczynają się od słowa „przynajmniej” są błędem, jeżeli rozmawiasz z matką, która pochowała dziecko. To jest jedna z najgorszych rzeczy, które można powiedzieć. Przynajmniej jesteś młoda. Przynajmniej doświadczyłaś bycia matką. Przynajmniej wiesz, że jesteś płodna. Przynajmniej miałaś z nią te kilka lat. Przynajmniej byłaś z nią do końca... – mówi w drugiej już rozmowie z Wiktorem Krajewskim Paulina Jagoda, która ponad rok temu straciła córeczkę Zuzię i prowadzi projekt „Kolor Żałoby”, pomagając kobietom w podobnej sytuacji.

„Chcę dożyć przegranej PiS”. Henryka Krzywonos-Strycharska, działaczka opozycji w czasach PRL, dzisiaj posłanka PO w rozmowie z Agnieszką Szczepańską mówi o swojej chorobie, a także o gafie Rafała Trzaskowskiego, o tym dlaczego jest zła na Donalda Tuska i co uknuł Jarosław Kaczyński.

„Jak ugryźć wyborców lewicy”. Donald Tusk, lider PO postawił na osłabianie lewicy. Przejmuje jej najbardziej sztandarowe poglądy – pisze Eliza Olczyk.

„Szum wokół Macieja Rybusa”. Decyzją o podpisaniu kontraktu ze Spartakiem Moskwa Maciej Rybus zaskoczył sportową Polskę. Stoi za tym jego agent – Mariusz Piekarski. Tekst Dariusza Grzędzińskiego.

„Powstaje Akademia PiS”. Akademia Prawa i Sprawiedliwości rozpocznie się we wrześniu i potrwa do czerwca 2023 roku. Ma przygotowywać polityków tej partii do skuteczniejszego działania – pisze Joanna Miziołek.

„Eldorado finansowe się skończyło”. Nie będę za wszelką cenę zabiegał o wspólną listę z PiS – deklaruje poseł Paweł Kukiz i dodaje, że ma „asa w rękawie”. Rozmowa Agnieszki Szczepańskiej.

„Dwa oblicza Kościoła – PR i mentalność”. Felieton Tomasza Terlikowskiego.

„Zakatowana Maja mogłaby żyć”. Gotowy jest projekt ustawy, która pomogłaby chronić dzieci przed przemocą. Dlaczego nikt się tym zajmuje? – pyta Anna Krawczak z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Rozmowa Katarzyny Świerczyńskiej.

„Miejskie place zabaw”. Polskie miasta są w ostatnich latach kawałkowane inscenizacjami tego, jak miasto powinno wyglądać. Niestety, te enklawy dostępne są tylko dla młodych, pięknych i bogatych – pisze Przemysław Bociąga.

„Była węglowa góra, jest węglowa dziura”. To nieprawda, że embargo na rosyjski węgiel zachwiało polskim rynkiem. Winna jest panika odbiorców, ale także nieudolna polityka rządu i złe zarządzanie branżą – pisze Karolina Baca-Pogorzelska.

„Ludzkość może tego nie przetrwać”. Formuła Facebooka jako platformy społecznościowej od dłuższego czasu się wypala. By się ratować, jej twórca, Zuckerberg, wymyślił Metaverse. Materiał Olgierda Sroczyńskiego.

„Kolejny blamaż kanclerza Scholza”. Berlin bardzo się stara, żeby nic nie zakłócało rosyjskiej ofensywy na Donbasie. I wymyśla kolejne preteksty, by opóźniać przesyłkę broni do Ukrainy – pisze Jakub Mielnik.

„Mołdawskie sentymenty i niepokoje”. Wojna w Ukrainie to realne zagrożenie dla sąsiadującej z nią Mołdawii. Rosja straszy ten kraj drugim etapem „operacji specjalnej”. Jakie opcje działania ma mołdawski rząd. Materiał Sandry Uzule-Fons.

„Moskiewski koń trojański”. Dlaczego Orban z taką ostentacją rozbija jedność Zachodu wobec Rosji? Wspólne działania krajów UE potraktował jako element własnej rozgrywki – pisze Agaton Koziński.

„Lodowce topnieją, napięcie rośnie”. Arktyczne surowce odpowiadają za ok. 20 (!) proc. rosyjskiego PKB. Nic dziwnego, że Rosja w Arktyce się zbroi i szykuje do wojny o wpływy, surowce i szlaki handlowe. Materiał Michała Banasiaka.

„Najgorszy z możliwych scenariuszy”. Komentarz gen. Waldemara Skrzypczaka

„Horror nie tylko w powieści”. Pierwsza powieść Olgi Tokarczuk po Noblu to „Empuzjon. Horror przyrodoleczniczy”. Opisuje męski świat wystraszony kobiecością. Recenzja Leszka Bugajskiego.

„Akademia Pana Kleksa dla dziewcząt”. W nowej wersji „Akademii Pana Kleksa” Adasia Niezgódkę zastąpi Ada. Czy stanie się najlepszą wersją polskiej Pippi? – zastanawia się w rozmowie z Krystyną Romanowską dr Katarzyna Szumlewicz.

„Magnetyczna siła potworów”. Ostatnia okładka „Wprost” była komentowana na całym świecie. Jej autor, Paweł Kuczyński przyznaje w wywiadzie z Agnieszką Szczepańską, że nie lubi rysować polityków.