Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu, będzie nowy minister? Jest nieoficjalna data rekonstrukcji

Od kilku tygodni coraz głośniej mówi się o tym, że Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu. Nie były to zaskakujące informacje, ponieważ prezes Prawa i Sprawiedliwości sam zapowiadał taki rozwój wydarzeń. W niedawnej rozmowie z Polską Agencją Prasową polityk przekazał, że zrezygnuje z funkcji wicepremiera „już w bardzo krótkim czasie”. Nie sprecyzował jednak dokładnie, kiedy miałoby to nastąpić.

Kto mógłby zatem stać się następcą Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku? Wicepremierem i przewodniczącym Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych ma zostać Mariusz Błaszczak. Polityk nadal ma sprawować także funkcję szefa Ministerstwa Obrony Narodowej.

Rekonstrukcja rządu już w najbliższą środę?

Z ustaleń Radia Zet wynika, że odejście Jarosława Kaczyńskiego z rządu to nie jedyna szykowana zmiana w rządzie Mateusza Morawieckiego. W ramach rekonstrukcji gabinetu premiera ma dojść też do awansu dotychczasowego sekretarza stanu i szefa zastępcy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmana. Zostanie on ministrem, ale jak podaje Radio ZET, niewiadomą pozostaje, czy będzie pełnił funkcję ministra konstytucyjnego, czy też ministra w Kancelarii Premiera.

Zbigniew Hoffman – kim jest?

Zbigniew Hoffmann urodził się 5 lipca 1963 roku w Poznaniu. Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W 2004 roku był stypendystą rządu amerykańskiego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Swoją karierę rozpoczął od pracy na szczeblu lokalnym w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. W latach 1997-2000 był asystentem wojewody, a w latach 2000–2006 pełnomocnikiem prezydenta Poznania. W 2006 roku został powołany na urząd wicewojewody wielkopolskiego.

Od 7 listopada 2006 do 29 listopada 2007 roku był wojewodą kujawsko-pomorskim. W latach 2009–2010 pracował na stanowisku eksperta w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a następnie w Kancelarii Prezydenta RP w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego.

8 grudnia 2015 roku został powołany na stanowisko wojewody wielkopolskiego. W 2019 roku został przewodniczącym zarządu okręgowego PiS w Poznaniu. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji.

Czytaj też:

Szczyt Trójmorza. Andrzej Duda: Przyznaliśmy dzisiaj specjalne partnerstwo Ukrainie