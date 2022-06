Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu, będzie nowy minister? Jest nieoficjalna data rekonstrukcji

Od kilku tygodni coraz głośniej mówi się o tym, że Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu. Nie były to zaskakujące informacje, ponieważ prezes Prawa i Sprawiedliwości sam zapowiadał taki rozwój wydarzeń. W niedawnej rozmowie z Polską Agencją Prasową polityk przekazał, że zrezygnuje z funkcji wicepremiera „już w bardzo krótkim czasie”. Nie sprecyzował jednak dokładnie, kiedy miałoby to nastąpić.

Kto mógłby zatem zastąpić Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku? Wicepremierem i przewodniczącym Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych ma zostać Mariusz Błaszczak. Polityk nadal będzie sprawował funkcję szefa Ministerstwa Obrony Narodowej.

Rekonstrukcja rządu już w najbliższą środę?

Z ustaleń Radia Zet wynika, że odejście Jarosława Kaczyńskiego z rządu to nie będzie jedyna zmiana w rządzie Mateusza Morawieckiego. W ramach rekonstrukcji gabinetu premiera ma dojść też do awansu dotychczasowego sekretarza stanu i szefa zastępcy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmana. Zostanie on ministrem, ale jak podaje Radio ZET, niewiadomą pozostaje, czy będzie pełnił funkcję ministra konstytucyjnego, czy też ministra w Kancelarii Premiera.

