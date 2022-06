Tusk zwrócił się do rządu przed szczytem NATO. „Chcemy wesprzeć polskie władze”

W poniedziałek Donald Tusk wziął udział w forum eksperckim pod hasłem „Jak zwiększyć bezpieczeństwo Polski? Rekomendacje na szczyt NATO”. W wydarzeniu wzięli udział także inni politycy PO, m.in. Tomasz Siemoniak i Radosław Sikorski, byli szefowie odpowiednio MON i MSZ.

Przypomnijmy, że szczyt został zaplanowany w dniach 29-30 czerwca. W stolicy Hiszpanii pojawią się przywódcy 30 krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polskę będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda.

„Szczyt w Madrycie będzie historyczny”

Obecni będą również goście spoza sojuszu, np. przywódcy Australii i Japonii. Wszystko wskazuje na to, że zdeterminowane napaścią Rosji na Ukrainę wydarzenie będzie miało przełomowe znaczenie dla dalszych losów NATO.

Oprócz dalszego wsparcia naszego wschodniego sąsiada, mają również zapaść decyzje dotyczące m.in. rozbudowy zdolności obronnych wschodniej flanki – w tym Polski – nowej koncepcji strategicznej, która zdefiniuje Rosję jako niebezpieczeństwo, rywalizacji z Chinami czy akcesji do NATO Szwecji i Finlandii.

- Szczyt w Madrycie będzie historyczny – zmieni NATO i będzie ono jeszcze silniejsze w tych niebezpiecznych czasach – zapowiedział w ubiegłym tygodniu Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO.

„Konsensus w tych sprawach jest właściwie pełny”

Podczas forum eksperckiego Tusk stwierdził, że w Polsce nie ma podziałów w postrzeganiu agresji Rosji na Ukrainę. Jego zdaniem, polska delegacja ma za zadanie skłonić inne kraje Zachodu do zwiększenia zaangażowania we wsparcie Ukrainy, a także do rozszerzenia NATO i Unii Europejskiej o kolejne kraje. Przede wszystkim Ukrainę i Mołdawię, w dalszej perspektywie m.in. Gruzję.

- Konsensus w kwestii Rosji, rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz rozszerzenia NATO i UE jest w Polsce właściwie pełny. To jest – jak sądzę nie tylko w moim przekonaniu – coś absolutnie bezcennego, że konsensus w tych sprawach jest właściwie pełny. I warto byłoby to wykorzystać - mówił były premier.

„Chcemy wesprzeć polskie władze”

Zapowiedział, że wypracowane podczas forum rekomendacje zostaną przekazane władzom naszego kraju, aby „w maksymalnie skuteczny sposób pomóc” im w przygotowaniu stanowiska na szczyt w Madrycie.

- Nawet jeżeli nasze postulaty mogą się wydawać wygórowane – choć to nie pierwszy raz w dziejach tego regionu – to mam apel do rządzących i przedstawicieli Polski w Madrycie, aby korzystali z oferty opozycji i naszej dobrej woli. Chcemy wesprzeć polskie władze w staraniach o większe zaangażowanie Zachodu na rzecz Ukrainy, wygranej i pokoju, a także na rzecz Polski i całego regionu - skwitował Tusk.

