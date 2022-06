Sztabka złota i gotówka czekają na właściciela. Policja prosi o kontakt

Kilka tygodni temu na Komisariat Policji Tarnów-Centrum zgłosiła się mieszkanka powiatu brzeskiego. Poinformowała funkcjonariuszy, że 1 czerwca, gdy spacerowała ulicą Krakowską ok. godz. 15:15, na chodniku znalazła zawiniątko. Kobieta podniosła pakunek i zajrzała do środka. Jak się okazało, wewnątrz było sporo gotówki w obcej walucie oraz sztabka złota. Kobieta relacjonowała, że nie zarejestrowała momentu, gdy pakunek komuś wypadł, a co za tym idzie, nie ma żadnej wskazówki, kto mógł być właścicielem. Niewiele się namyślając, zaniosła znalezione pieniądze do najbliższej jednostki policji.

Sztabka złota i gotówka czekają na właściciela

Mundurowi w związku ze znaleziskiem wszczęli postępowanie, a zguba czeka na właściciela w Komisariacie Policji Tarnów-Centrum przy ul. Narutowicza 6. Jak informują funkcjonariusze policji, w sprawie można kontaktować się telefonicznie z prowadzącym czynności mł. asp. Michałem Gruchałą pod numerem telefonu 47 831 2186. Informację można również wysłać na skrzynkę internetową poczty elektronicznej mienie.centrum@tarnow.policja.gov.pl.

Czytaj też:

Policjanci częściowo wyjaśnili zagadkę „znikającego” węgla z e-sklepu PGG. Zatrzymano 4 osoby