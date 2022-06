Od forum ws. szczytu NATO do wieku emerytalnego. Ostra krytyka Tuska w „Wiadomościach”

Przypomnijmy: w poniedziałek szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wziął udział w forum eksperckim pod hasłem „Jak zwiększyć bezpieczeństwo Polski? Rekomendacje na szczyt NATO”. Spotkanie przywódców krajów Sojuszu odbędzie się w dniach 29-30 czerwca w Madrycie.

„Mam apel do rządzących"

Tusk zapowiedział, że wypracowane na poniedziałkowym forum rekomendacje zostaną przekazane władzom naszego kraju, aby „w maksymalnie skuteczny sposób pomóc” im w przygotowaniu stanowiska na szczyt w Madrycie.

- Nawet jeżeli nasze postulaty mogą się wydawać wygórowane – choć to nie pierwszy raz w dziejach tego regionu – to mam apel do rządzących i przedstawicieli Polski w Madrycie, aby korzystali z oferty opozycji i naszej dobrej woli. Chcemy wesprzeć polskie władze w staraniach o większe zaangażowanie Zachodu na rzecz Ukrainy, wygranej i pokoju, a także na rzecz Polski i całego regionu - skwitował szef PO.

„Puste obietnice"

Udział Tuska w forum został odnotowany w poniedziałkowym wydaniu „Wiadomości”, czemu poświęcono jeden z materiałów. Nie został on jednak ograniczony do poinformowania o tym wydarzeniu, względnie zaprezentowania różnych punktów widzenia na nie.

Materiał, zatytułowany na pasku „Obietnice bez pokrycia Donalda Tuska”, stanowił dość obszerną krytykę byłego premiera w czasach jego urzędowania, a szerzej ówczesnego rządu koalicji PO-PSL.

- Wiarygodność w polityce to cecha fundamentalna. Jak się jednak okazuje, nie dla wszystkich. To właśnie puste obietnice były jednym z powodów kolejnych kampanii wyborczych Donalda Tuska. Dziś, półtora roku przed wyborami parlamentarnymi, przewodniczący Platformy Obywatelskiej znów obiecuje – zapowiedziano materiał.

Wytknięcie likwidacji jednostek Wojska Polskiego

Następnie zaprezentowano fragment przytoczonej wcześniej wypowiedzi Tuska. Po nim padło stwierdzenie, że „nie wspomniał jednak, że sam, jeszcze jako premier, likwidował jednostki wojskowe na wschodzie Polski”.

– Potrzeby militarne, takie też obiektywnie opisane nie wskazują w żadnym wypadku na potrzeby budowy i użytkowania dużych jednostek wojskowych – brzmiała przytoczona sprzed lat wypowiedź Tuska.

„Rząd PO-PSL rezygnował z wielu inwestycji infrastrukturalnych"

Lektor mówił dalej m.in., że „strategię pustych obietnic PO realizowała już w czasach swoich rządów”, po czym wyemitowano fragmenty nagrań z afery taśmowej z 2014 r. z wypowiedziami wybranych polityków, np. Jacka Rostowskiego, ówczesnego ministra finansów. - Obietnice wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą – mówił Rostowski.

– Rząd PO-PSL rezygnował z wielu inwestycji infrastrukturalnych. Wschodnia Polska odżyła dopiero po 2015 r., kiedy swoje obietnice zaczął realizować rząd Prawa i Sprawiedliwości. To nie tylko łącząca Litwę i Grecję trasa Via Carpatia, ale też sieć dróg ekspresowych i lokalnych. Dziś podpisano kolejne umowy na budowy obwodnic Tarnogrodu, Opola Lubelskiego i Hrubieszowa – mówił dalej lektor.

Poruszono też m.in. kwestię mieszkalnictwa

Dalej można było zobaczyć wypowiedź Tuska z ubiegłego weekendu, gdzie podczas imprezy „Meet Up: Nowa Generacja” stwierdził, że „mieszkanie jest prawem człowieka”.

Lektor przekonywał, że „w czasach rządów PO-PSL mieszkanie dla większości młodych ludzi było jednak nieosiągalnym luksusem”, po czym pokazano m.in. słynną wypowiedź prezydenta Bronisława Komorowskiego o „wzięciu kredytu i zmianie pracy”.

– Dziś, młodzi ludzie mogą liczyć na rządowe dopłaty do mieszkań. A do 26 roku życia nie płacą podatku PIT. Podobnie jak seniorzy, którzy chcą pracować mimo wieku emerytalnego. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło również 13. i 14. emeryturę, waloryzowaną każdego roku. W czasach Platformy renty i emerytury rosły o kilka złotych rocznie. A Tusk, zamiast świadczeń podniósł wiek emerytalny do 67 roku życia. To również naprawił rząd Prawa i Sprawiedliwości – kontynuował lektor.

