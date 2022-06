Morawiecki przyjął dymisję Kaczyńskiego. Wiadomo, kto zastąpi prezesa PiS

Rekonstrukcja rządu nie jest zaskoczeniem, bowiem prezes PiS już od dawna zapowiadał, że ma zamiar zrezygnować ze stanowiska wicepremiera. 21 czerwca w rozmowie z Polską Agencją Prasową Jarosław Kaczyński przekazał, że jego dymisja miała zostać przyjęta przez Mateusza Morawieckiego, a także przez Andrzeja Dudę.

Kto zastąpi Jarosława Kaczyńskiego w rządzie?

Jarosław Kaczyńskipotwierdził także pojawiające się już wcześniej pogłoski o swoim następcy. Nowym wicepremierem i przewodniczącym Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych zostanie Mariusz Błaszczak. Polityk nadal ma sprawować także funkcję szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. - To jest całkowicie naturalna decyzja. Mamy wojnę, a on jest ministrem obrony, więc w tej szczególnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, takie połączenie ma bardzo duże zalety - tłumaczył polityk.

Na razie nie wiadomo kiedy nastąpi oficjalne powołanie Mariusza Błaszczaka. Jarosław Kaczyński przekazał jedynie, że decyzja w tej sprawie należy do Andrzeja Dudy.

Kolejne zmiany w rządzie Morawieckiego

Z ustaleń Radia Zet wynika, że odejście Jarosława Kaczyńskiego z rządu to nie jedyna szykowana zmiana w rządzie Mateusza Morawieckiego. W ramach rekonstrukcji gabinetu premiera ma dojść też do awansu dotychczasowego sekretarza stanu i szefa zastępcy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmana. Zostanie on ministrem, ale jak podaje Radio ZET, niewiadomą pozostaje, czy będzie pełnił funkcję ministra konstytucyjnego, czy też ministra w Kancelarii Premiera.

