Nadmiar alkoholu mógł doprowadzić do tragedii. Nożownik zaatakował w Łodzi

Policjanci z Łodzi otrzymali zgłoszenie o 28-letnim nożowniku, który miał zaatakować przypadkowego mężczyznę. Mundurowi pojechali na miejsce, w którym doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Na podstawie rozmowy ze świadkami funkcjonariusze ustalili, że 38-letni pokrzywdzony wracał z pracy w towarzystwie dwóch kobiet i w pewnym momencie został zaczepiony przez dwóch mężczyzn, którzy byli nietrzeźwi. Cały czas wykrzykiwali obraźliwe słowa pod adresem napotkanego mężczyzny i jego znajomych. Nie reagowali na prośby o zaprzestanie eskalowania sytuacji, a wręcz przeciwnie – stawali się wówczas jeszcze bardziej wulgarni.

Nożownik zaatakował 38-latka. Sprawca próbował uciec

W pewnej chwili, gdy po raz kolejny 38-latek usiłował wpłynąć na ich zachowanie, doszło pomiędzy nim a jednym z mężczyzn do szarpaniny, podczas której nietrzeźwy 28-latek ugodził ofiarę nożem w brzuch. Sprawca zaraz po zdarzeniu chciał uciec, jednak dzięki zdecydowanej postawie kobiet oraz ofiary napaści został ujęty.

Policjanci odnaleźli nóż, którego napastnik usiłował się pozbyć, wyrzucając do kosza. 28-latek usłyszał już zarzuty narażenia 38-latka na niebezpieczeństwo i spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z decyzją Sadu Rejonowego Łódź Śródmieście został tymczasowo aresztowany. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z I Komisariatu Policji w Łodzi.

