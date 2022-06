Raszyści wykorzystają każdy moment. „Jeśli uśpimy naszą czujność, będzie już za późno”

Dlaczego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy co roku bije rekord na zbiórce? Bo jej finał odbywa się tylko raz w roku i dlatego jest efekt „wow”. I choć ekipa WOŚP pracuje na to przez cały rok, to mobilizacja narodu na ten jeden dzień finału przynosi pożądane efekty. Niestety, tego schematu nie da się przenieść na pomoc Ukrainie i Ukraińcom. A ta, po czterech miesiącach wojny, staje się coraz trudniejsza.

Natalia Panczenko z Euromajdanu, ukraińska aktywistka, której miałam zaszczyt wręczyć jedną z nagród ShEO Awards 2022 przyznawanych przez „Wprost” powiedziała mi po wtorkowej gali, że według najnowszych badań temat wojny w Ukrainie i rosyjskiej agresji na naszego sąsiada, pojawia się w opinii publicznej 22 razy rzadziej niż w lutym. Dwadzieścia dwa razy! To przerażające dane, które jednak można było przewidzieć. I nie chodzi oczywiście tylko o Polskę.