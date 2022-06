Ołena Zełenska dziękuje redakcji „Wprost”. „Chcę podzielić się tą nagrodą ze wszystkimi ukraińskimi kobietami”

Ołena Zełenska otrzymała nagrodę specjalną w kategorii „Pokój na świecie” w trakcie gali ShEO Awards organizowanej przez „Wprost”. – Jej postawa, upominanie się o los najmłodszych ofiar tej wojny, wspieranie milionów Ukraińców, których życie tak brutalnie odmieniła rosyjska agresja, są godne podziwu. Odwaga, z jaką w imieniu narodu apelowała do krajów Zachodu o pomoc dla walczącej także w obronie zachodnich wartości Ukrainy – zasługują na najwyższe uznanie – tak uhonorowanie Pierwszej Damy Ukrainy uzasadniano w laudacji odczytanej w trakcie ShEO Awards 2022.

Laureatka podziękowała za nagrodę w poruszającym wystąpieniu wideo. Ołena Zełenska podkreślała, że to wyróżnienie dla milionów ukraińskich kobiet, które ogrywają różne role w czasie wojny. Wymieniła m.in. żołnierki, wolontariuszki i matki. – Nasze kobiety są na wszystkich frontach oporu: aktywne, zaangażowane, oddane, solidarne. One są liderkami we wszystkim, za co się wezmą – mówiła. Statuetkę w imieniu Pierwszej Damy odebrał chargé d’affaires Ambasady Ukrainy w Polsce, Oleh Kuts.

Ołena Zełenska dziękuje redakcji „Wprost”

Sama Ołena Zełenska za wyróżnienie podziękowała jeszcze raz we wpisie na Telegramie, gdzie zamieściła też zdjęcia z gali. „Nagrodę przyznał tygodnik Wprost, który jest jednym z najbardziej wpływowych i najstarszych wydawnictw na polskim rynku” – wyjaśniła obserwatorom. Ponownie podkreśliła też, że w ten sposób redakcja uhonorowała miliony ukraińskich kobiet, które teraz walczą o wyzwolenie Ukrainy.

Pierwsza Dama wskazała, że wyróżnieniem chce podzielić się m.in. z lekarkami i pielęgniarkami, które stanowią 80 proc. wszystkich medyków. Dalej wymieniała:

Z naszymi mamami, które w rodzą w schronach i mamami, które chronią dzieci kosztem własnego życia. Z kobietami walczącymi w Siłach Zbrojnych Ukrainy i z wolontariuszkami, które wywożą ludzi spod ostrzału. Z dziennikarkami, które giną, przekazując światu prawdę o rosyjskiej agresji na Ukrainę i z kobietami spod okupacji, które mimo wszystko trzymają się. Z trzema milionami kobiet, które wyjechały zagranicę, ratując dzieci.

Na koniec Ołena Zełenska podkreśliła, jak wielka jest siła ukraińskich kobiet, która pomnażana jest przez pomoc niesioną innym. Do wpisu dodała flagi – polską i ukraińską.

Nagroda dla Pierwszej Damy nie była jedynym ukłonem w kierunku Ukrainy walczącej z rosyjską agresją. Wśród osób wyróżnionych na ShEO Awards znalazły się także aktywistka Natalia Panczenko z inicjatywy społecznej Euromajdan-Warszawa i Joanna Niewczas, koordynatorka punktu pomocy uchodźcom na Torwarze.

Czytaj też:

ShEO Awards 2022. „Wprost” uhonorował kobiety. Kto otrzymał statuetkę?