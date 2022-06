Kluczowe rozstrzygnięcie TK. Co, jeśli dziecko nie chce kontaktu z rodzicem?

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 598 Kodeksu postępowania cywilnego jest we wskazanym zakresie niezgodny z ustawą zasadniczą. Orzeczenie oznacza w praktyce m.in., że jeśli dziecko nie chce utrzymywać kontaktu z rodzicem, z którym nie mieszka, nie będzie można go do tego zmusić.