Hejterskie komentarze ws. „polsko-ukraińskiej” flagi. Odpowiedź miasta jest jednoznaczna

W ubiegłym tygodniu w mediach społecznościowych krążyły wpisy internautów zdziwionych flagą zawieszoną na ulicach Józefowa (woj. mazowieckie). Obok biało-czerwonego prostokąta znajduje się niebiesko-żółty, co budzi skojarzenia z połączeniem flag polskiej i ukraińskiej. Pytanie o to, dlaczego w mieście wywieszono taką flagę dostaliśmy też od naszego informatora.

„Nowe Polskę flagi (pisownia oryginalna – red.)...miejsce Józefów koło Warszawy” – napisał na Facebooku użytkownik, który zamieścił w sieci zdjęcie z miasta. Inna internautka podała to samo zdjęcie dalej na Twitterze i dodała wulgarny komentarz. „Co to k*** jest. Co za durna m***a powiesiła to g***?”. Zdjęcie nie spodobało się też innemu komentującemu. „Przejeżdżam często i nie widziałem…jeśli nie fake to masakra” – napisał. Pod zdjęciem znalazła się też uwaga, że wieszanie flagi niezgodnej z oficjalnym wzorem jest karalne.

twitter

Błędne skojarzenia z flagą Ukrainy. Telefony do urzędu

Okazuje się, że obawy o niezgodne z prawem użycie symbolu narodowego są bezpodstawne. Na zdjęciach widać oficjalne flagi miasta. 7 lipca tego roku mija 60 lat, odkąd Józefów otrzymał prawa miejskie. Urzędnicy informują, że z tej okazji przez cały rok odbywają się wydarzenia pod hasłem „60 lat Józefowa”. Najwięcej działo się w weekend 10-12 czerwca. Mieszkańców zaproszono wtedy na wydarzenia zorganizowane przez miasto i Miejski Ośrodek Kultury. „W dzień przed hucznymi obchodami urodzin naszego miasta na jego głównych ulicach pojawiły się flagi. Informacja na ten temat pojawiła się w mediach społecznościowych Józefowa 10 czerwca” – dodano w komunikacie.

– Nasza flaga po raz pierwszy oficjalnie pojawiła się w statucie miasta w roku 1996 r., a kolory są jeszcze wcześniejsze, bo nasz herb ma wiele lat – mówi „Wprost” Krystyna Olesińska, rzeczniczka prasowa Burmistrza Miasta Józefowa. Dodaje, że po wywieszeniu flag przed obchodami urodzin miasta zdarzały się telefony „w różnym tonie” od mieszkańców. – Spodziewaliśmy się, że kolory będą przez mieszkańców kojarzone, bo są takie same, jak w herbie, a ten jest dobrze znany. Flagi są rzadziej używane, ale nie przewidzieliśmy takich zapytań – wyjaśnia.

Dlaczego we fladze Józefowa znalazły się kolory niebieski i żółty? „Biały i czerwony to oczywiście barwy narodowe, niebieski symbolizuje ujście Świdra do Wisły, a żółty – piaszczyste tereny miasta” – wyjaśniono we wpisie na Facebooku urzędu.

facebook

Choć flaga Józefowa budzi skojarzenie z barwami Ukrainy, to bezpodstawnie. Miasto w zupełnie inny sposób odpowiedziało na sytuację związaną z rosyjską agresją za naszą wschodnią granicą. Na stronie urzędu znajduje się specjalna zakładka „Pomoc Ukrainie”, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać ofertę zakwaterowania uchodźców, wolontariatu albo inne formy pomocy.

Czytaj też:

Zdrada na Eurowizji, flaga, która przeszkadza i przybysze ze stref przemocy. Kto szczuje na Ukrainę?