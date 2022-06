Pomoc uchodźcom w Polsce wchodzi w nowy etap. Co z pieniędzmi?

Podczas konferencji dotyczącej działań na rzecz uchodźców z Ukrainy pełnomocnik rządu Paweł Szefernaker podziękował samorządom, organizacjom pozarządowym i Polakom za pomoc niesioną od pierwszych dni wojny wszystkim tym, którzy jej potrzebowali. Podkreślił również, że po czterech miesiącach wsparcia i pomocy czas na rozwiązanie systemowe, integrację i aktywizację zawodową uchodźców. Za ten obszar będzie odpowiedzialna minister Agnieszka Ścigaj.

Szefernaker przypomniał, że 1 mln 188 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy wyrobiło numery PESEL. Na dłużej w Polsce przebywa około 1,3-1,5 mln osób, co zostało oszacowane na podstawie liczby logowań do ukraińskich kart SIM. Z półtora miliona osób, około pół miliona jest w wieku produkcyjnym i mogłoby podjąć pracę. – 250 tys. już to zrobiło. To bardzo duży sukces – podkreślił.

Aktywizację zawodową i integrację uchodźców z Ukrainy ma ułatwić m.in. program pomocy w nauce języka polskiego, tworzenie klubików dla dzieci z Ukrainy czy zagospodarowania pustostanów w samorządach.

Wsparcie Polaków udzielających pomocy

Paweł Szefernaker podkreślił, że rząd nie kończy udzielania wsparcia Polakom, którzy zdecydowali się pomagać. – Każda polska rodzina, przyjmująca uchodźcę przybywającego do Polski, ma możliwość otrzymania wsparcia na 120 dni – wyjaśnił. Przypomnijmy, że dotychczas było to 40 zł dziennie przez maksymalnie 60 dni.

– Gminy będą mogą przedłużyć czas wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni dla osób z zaświadczeniem o niepełnosprawności oraz ich opiekunów, emerytów, kobiet w ciąży, osób wychowujących dzieci do 12 miesiąca życia, opiekunów 3 i więcej dzieci – dodał.

Czytaj też:

Rosjanie napierają coraz mocniej, Ukraińcy musieli się cofnąć. Niepokojący raport wywiadu