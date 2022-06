Najnowszy sondaż dla telewizji TVN. Która partia uzyskała 0 proc. poparcia?

Sondaż został przeprowadzony przez pracownię Kantar drogą telefoniczną w dniach 22-23czerwca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1003 osób powyżej 18. roku życia.

Ankietowani odpowiadali na pytanie, na którą partię oddaliby swój głos, gdyby wybory odbyły się teraz. Przypomnijmy, że zgodnie z kalendarzem wyborczym do urn powinniśmy pójść jesienią przyszłego roku.

PiS, KO i Polska 2050 na podium

Na pierwszym miejscu znalazła się Zjednoczona Prawica, która zdobyła 31 proc. poparcia. To o 1 proc. mniej w porównaniu do badania dla „Gazety Wyborczej” z 10 czerwca, przeprowadzonego również przez Kantar.

Drugie miejsca zajęła Koalicja Obywatelska, którą wskazało 26 proc. respondentów. Tym samym zanotowała ona wzrost o 4 proc. Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni, która zdobyła 10 proc. Poparcie tej partii pozostało bez zmian.

AgroUnia wyżej niż Porozumienie J. Gowina

Czwarte miejsca zajęła Lewica, której poparcie wyniosło 8 proc. Tu również bez zmian. Ostatnią, piątą partią, która weszłaby do Sejmu, byłaby Konfederacja, którą wskazało 6 proc. ankietowanych. To spadek o 1 proc., w porównaniu do sondażu z 10 czerwca.

Poza Sejmem znalazłyby się następujące ugrupowania: Koalicja Polska – Polskie Stronnictwo Ludowe (2 proc. poparcia), AgroUnia (2 proc.), Kukiz'15 (1 proc.) oraz Porozumienie Jarosława Gowina (0 proc.). Natomiast udział ankietowanych, którzy nie potrafili wskazać, na kogo oddaliby swój głos, wyniósł 14 proc.

