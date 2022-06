Pedofilia w podręczniku do HiT. Przemysław Czarnek odpowiada na krytykę i wysuwa żądania

Ministerstwo Edukacji i Nauki opiniuje właśnie podręcznik autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego do HiT przygotowany przez wydawnictwo Biały Kruk. W środku znalazły się kontrowersyjne treści. Chodzi o wspomnienia Daniela Cohna-Bendita, jednego z przywódców ruchu studenckiego w 1968 roku.

„Mój flirt z dziećmi szybko przyjął charakter erotyczny. Te małe pięcioletnie dziewczynki już wiedziały, jak mnie podrywać. Kilka razy zdarzyło się, że dzieci rozpięły mi rozporek i zaczęły mnie głaskać. Ich żądania były dla mnie kłopotliwe. Jednak często mimo wszystko i ja je głaskałem” – mówił przed laty niemiecki polityk.

Negatywne stanowisko Państwowej komisji ws. pedofilnego cytatu w podręczniku do HiT

Do cytatu odniosła się Państwowa komisja badająca przypadki pedofilii. „Pedofilne wypowiedzi ze względu na ich szkodliwość oraz nieobyczajność nie powinny być rozpowszechniane. Działanie takie szczególnie nie powinno mieć miejsca w odniesieniu do materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla młodzieży” – podkreślono w oświadczeniu.

„Odbiór cytowanej wypowiedzi może być zupełnie inny, niż intencje czy też kontekst, w jakim została użyta przez twórcę podręcznika »Historia i Teraźniejszość«. Zachęcanie młodzieży do zapoznania się z jej treścią może spowodować nieprzewidziane negatywne skutki: m.in. może spowodować seksualizacją młodego czytelnika” – dodano. Komisja ds. pedofilii zwróciła się w tej sprawie do Przemysława Czarnka.

Przemysław Czarnek odpowiada komisji ds. pedofilii. Atakuje Aleksandrę Dulkiewicz i Gdańsk

Minister Edukacji i Nauki został zapytany o sprawę w Radiu Plus. – Żądam od Państwowej komisji ds. walki z pedofilią, żeby zainteresowała się zajęciami dodatkowymi w szkołach w np. w Gdańsku ze Zdrowe Love i zastanowiła się, czy nie wezwać pani Aleksandry Dulkiewicz do tego, żeby przestała organizować takie zajęcia, bo tam zajęć, które demoralizują dzieci, jest mnóstwo – stwierdził Czarnek. Polityk domagał się konsekwencji od komisji ds. pedofilii.

Szef MEiN tłumaczył też, że cytat w podręczniku do Historii i Teraźniejszości „zawiera słowa czynnego i ważnego polityka UE i który nie poniósł żadnych konsekwencji za swoje pedofilskie wyczyny”. Czarnek wyjaśnił, że prof. Roszkowski „skrócił ten cytat tak, aby nie szokował i zrobił opis mniej uderzający w oczy, ale pozostający przy swojej treści”. – Z tego co wiem, wydawnictwo już to poprawiło – podsumował minister.

