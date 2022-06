„Niedyskrecje do słuchania”: Z Kaczyńskim czy bez, w rządzie nieustające konflikty

Z Kaczyńskim czy bez, w rządzie nieustające konflikty

W mijającym tygodniu tematem numer jeden w krajowej polityce było odejście Jarosława Kaczyńskiego z rządu. Wicepremier – jak napisał Fakt – podobno odszedł już w ubiegłym tygodniu, tylko nikomu się do tego nie przyznał. We wtorek rano ogłosił w wywiadzie dla PAP, że na stanowisku wicepremiera zastąpi go Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Akurat to nie jest dziwne, bo w sytuacji, kiedy jesteśmy krajem frontowym, realizujemy ogromne kontrakty na zakup uzbrojenia, funkcja wicepremiera szefowi MON po prostu się należała.

Ale prezes PiS przy tej okazji powiedział: „Minister Błaszczak z pewnością zastąpi mnie znakomicie. I sądzę też, choć to nie jest jeszcze ten moment, w którym mogę publicznie ogłaszać, że zastąpi mnie pod każdym względem. Także, jeśli chodzi o wszystkie funkcje”.