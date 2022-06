Nałogometr. Polacy stworzyli aplikację, która ostrzega przed powrotem do uzależnienia

Nałogometr to oprogramowanie, które pomaga wytrwać w abstynencji i zrozumieć, co powoduje poczucie „głodu” nałogowego. Można z niego korzystać bezpłatnie i anonimowo, przy pomocy smartfona. Dzięki algorytmowi osoby uzależnione dostaną alerty uprzedzające moment, w którym poczują potrzebę sięgnięcia po alkohol czy narkotyki. Nałogometr pozwala przewidzieć blisko 90 proc. takich ryzykownych momentów – już 2 dni wcześniej. To efekt 4 lat pracy psychologów, psychoterapeutów, analityków i programistów.



Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Przeczytałam, że algorytm stworzony przez naukowców określa, czy głód nałogowy jest stymulowany przez lęk, smutek, czy prokrastynację.

Dr hab. Mateusz Gola: Zachowania nałogowe, prowadzące do uzależnienia, są kierowane dwoma źródłami motywacji: to szukanie przyjemności, nowych doświadczeń i chęć radzenia sobie z trudnościami, które nas spotykają. To najczęściej trudności związane ze złym samopoczuciem, problemami natury emocjonalnej, a uzależnienie pozwala się od tego oderwać.

Z tej perspektywy możemy myśleć o uzależnieniu, jako „sposobie” radzenia sobie z życiem. Tyle tylko, że po pewnym czasie zamiast pomagać sobie radzić, zaczyna generować jeszcze więcej problemów. Na tym etapie uzależnienie wiąże się już z konkretnymi zmianami w mózgu, które powodują silne głowy nałogowe i sprawiają, że mimo szczerych chęci, trudno jest się z niego wyrwać.